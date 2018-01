Testino y Weber, fuera de 'Vogue'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Alrededor de 15 modelos masculinos vigentes y otros veteranos que trabajaron con el fotógrafo estadounidense Bruce Weber, de 71 años, cuyos publicidades para compañías Calvin Klein y Abercrombie & Fitch lo convirtieron en uno de los fotógrafos comerciales y de bellas artes más destacados, lo acusan de acoso y abuso sexual, al igual que al peruano Mario Testino, de 63 años.



De acuerdo con lo publicado por "The New York Times", muchos de los acusantes dijeron que por años fueron forzados a una desnudez innecesaria y comportamiento sexual coercitivo, a menudo durante las sesiones de fotos. Los hombres recordaron al diario las sesiones privadas con Weber en las que éste les pidió que se desvistieran y los guió a través de ejercicios de respiración y "energía".



A los modelos se les pidió que respiraran y que se tocaran tanto a ellos como a Weber, moviendo sus manos donde sintieran su "energía". A menudo, Weber guiaba sus manos con las suyas.



"Recuerdo que él puso sus dedos en mi boca, y él me agarró por las nalgas", dijo la modelo Robyn Sinclair.



"Nunca tuvimos sexo ni nada, pero pasaron muchas cosas. Un montón de tocar. Una gran cantidad de abuso sexual".



En el reportaje expuesto por el diario hay historias que datan de 1990; 13 asistentes y modelos que han trabajado con el fotógrafo Mario Testino dijeron que el peruano los sometió de forma sexual y que en algunos casos incluyeron toqueteos y masturbación. Los representantes de ambos fotógrafos aseguraron que estaban consternados y sorprendidos por las acusaciones.



"Estoy completamente conmocionado y entristecido por las escandalosas demandas que se me hacen, que lo niego absolutamente", dijo Weber en un comunicado de su abogado.



Lavely & Singer, el bufete de abogados que representa al Testino, descalificó a los acusadores y la credibilidad de las quejas de acoso, y señaló que se han puesto en contacto con varios ex empleados que estaban "conmocionados por las acusaciones" y que esos empleados "podrían no confirmar ninguno de los reclamos".



La ley del hielo de la reina de hielo. Una de las posturas más comentadas ha sido la de Anna Wintour, editora en jefe de la revista "Vogue" y directora artística de editorial Condé Nast, quien en un comunicado a través de la versión digital de la revista de moda, expresó que dejarán de trabajar de momento con ambos, además de externar su dolor, ya que considera tanto a Testino como a Weber grandes amigos, y aplaudió la valentía de aquellos que han denunciado cualquier trato indebido.



"Ambos han objetado las acusaciones y negado lo que se ha publicado. Creo firmemente en el valor del remordimiento y el perdón, pero tomo estas acusaciones muy seriamente, por lo que en Condé Nast hemos decidido poner en espera nuestro trabajo con estos fotógrafos por el momento", escribió Wintour.