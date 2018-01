Hoy es 'blue monday' o 'el día más triste del año'

(GH)

Este lunes 15 de enero, es el día más triste del año: El llamado Blue Monday.Esta definición surgió en 2005 cuando Cliff Arnall, sicólogo de la Universidad de Cardiff, encontró una fórmula que determinaba que el tercer lunes del año era el peor día por excelencia.Y si bien este experto en coaching desde hace unos años viene llevando adelante una campaña para desterrar este concepto, reconoce que el Blue Monday del 2018 puede ser todavía más triste.A pedido de una compañía de viajes ya desaparecida, Sky Travel, realizó su investigación sobre el día más triste para una campaña publicitaria.Llegó a la conclusión de que es el tercer lunes de enero, y para eso tuvo en cuenta las deudas típicas que hay que asumir tras los excesos de las Fiestas, la temida cuesta del primer mes, el frío habitual de estas fechas en el hemisferio Norte, la motivación y la necesidad de tomar decisiones en el arranque del año.Estas son algunas de las variables que consideró el psicólogo antes de hallar la fórmula 1/8C+ (D-d) 3/8xTI MxNA.La C es el factor climático, la D las deudas adquiridas durante las fiestas, la d el dinero que se cobrará a finales de enero, la T es el tiempo transcurrido desde la Navidad, la I hace referencia al periodo desde el último intento fallido de dejar un mal hábito (se pierde entusiasmo para cumplir los propósitos de año nuevo como dejar de fumar o ir al gimnasio), la M son las motivaciones que quedan, y la NA es la necesidad de actuar para cambiar la vida.Arnall asegura, no obstante, que este año hay elementos extra para que sea el día más triste.Sin embargo, el coach cree que el Blue Monday puede ayudar a la gente a estar mejor. “Usenlo como un trampolín para el cambio, ya sea para perder peso, dejar de fumar, embarcarse en un sueño o cambiar de trabajo.Hagan lo mejor de sus vidas y vivan a pleno. La forma más fácil de ser feliz es pasando más tiempo con la gente que te ama y le gustas tal como eres”.Los sicólogos han venido sistemáticamente refutando la fórmula de Arnall porque no tiene base científica, y él mismo inició una campaña hace unos años para dinamitarla: #stopbluemonday (paren el Blue Monday).