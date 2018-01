¿Por qué lloramos de la risa?

MONTERREY, Nuevo León(Agencias)

Todos hemos derramado unas cuantas lágrimas por un corazón roto, la muerte de algún amigo, estrés o cualquier otra difícil situación que nos haya sucedido, ¿no?



Es lo común, pero ¿qué pasa con esas lágrimas que sin darnos cuenta brotan cuando estamos tan llenos de alegría que la risa es incontrolable?



John Martin Haller Tirado, sicólogo y sicoterapeuta, explica que el llanto no es exclusivo de la tristeza, sino que es normal verlo en momentos importantes que llenan de alegría u otros sentimientos positivos.



“El llanto proviene de la expresión de una emoción o sentimiento, no únicamente de la tristeza, también de la alegría, enojo, frustración, sorpresa, impotencia o alguna mezcla de éstas u otras más”, explica Haller Tirado.



“En muchas ocasiones, sobre todo en los actos rituales de nuestra sociedad, tales como el comprometerte con tu pareja, la boda o el bautizo de tu bebé se mezclan una serie de elementos que nos pueden llevar a llorar de alegría”.



De acuerdo con Haller Tirado este fenómeno se debe a que la función de las lágrimas es ayudarnos a expresarnos sanamente.



El especialista advierte sobre las posibles consecuencias que puede tener el no darles rienda suelta.



“Las lágrimas tienen la función de expresar nuestros sentimientos, que en ocasiones, al no hacerlo, podemos llegar a enfermarnos emocionalmente”, expresa Haller Tirado.



“Por otra parte, el llanto también tiene una función meramente social: Que la otra persona, por empatía, sienta lo mismo que uno, nos logra acercar emocionalmente y ayuda a fortalecer los lazos afectivos en nuestras relaciones día a día”.



Un equipo de investigadores de sicología de la Universidad de Yale trató de explicar las lágrimas de alegría. El resultado: Sirven para restablecer un equilibrio emocional.



En un artículo de la revista Psychological Science del 2014, la científica sicóloga y principal investigadora Oriana Aragón, de la Universidad de Yale, indicó que esto puede ser debido a un restablecimiento emocional en las personas.



“Las personas pueden estar restableciendo el equilibrio emocional con estas expresiones”, dijo, “parecen tener lugar cuando las personas se sienten abrumadas por fuertes emociones positivas, y las personas que lo hacen parecen recuperarse mejor de esas emociones fuertes”.









