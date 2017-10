¿Es posible sacar a pasear los gatos?

(Tomada de la Red)

Normalmente los gatos, son considerados como animales místicos entre las mascotas domésticas, ya que son más independientes a diferencia de los perros. Prefieren estar jugando en casa, saltando, corriendo detrás de objetos, pero en el momento de salir, si están acostumbrados algunos salen solos y vuelven dentro de un tiempo. Pero, ¿acaso hay la oportunidad de ponerles correa a pasear como los perros?



La respuesta es sí, solo que no todos responderán positivamente a esta iniciativa. La consultora de comportamiento animal, Sherry Woodar, explica a The Huffington Post, que los gatos disfrutan del exterior. Asimismo, comenta que el gato podría aprovechar esto para conocerse mejor, así como hacer ejercicio y generar un vínculo con su amo.



Si está dispuesto a pasear con su gato, estas son las recomendaciones a tener en cuenta: naturalmente los gatos no tienen la misma actitud que los perros, son menos dóciles y abiertos a los cambios. Por eso es necesario desparasitar al minino, ya que los espacios abiertos suelen contener estos microorganismos que afectan la salud de las mascotas.



Comprar un arnés y correa, especial para gatos, pues el collar de perros no es útil. Debe quedarle bien al cuerpo del felino, que no le apriete y se pueda ajustar. A continuación, es necesario acostumbrar al minino en casa, deje que olfatee el arnés y se familiarice con él, después, coloque el artefacto y la correa, hasta que se familiarice a tener algo que cuelga y se arrastre con él. Se debe dejar así unos minutos, al quitar, recompense con una golosina y mimos, para que sepa que está haciendo algo bueno.



Es necesario repetir esto por al menos una semana, incrementando el tiempo en que la mascota tenga puesto el arnés.

Cuando el minino esté más acostumbrado, empiece por pasearlo dentro de su casa, que se familiarice con usted caminando a su lado, después de esto, estará listo para un paseo en el exterior.



Abra la puerta de la casa, no lo force a salir, ya que es importante que lo haga por decisión propia, suelto, en un lugar cerrado o cercado donde no haya riesgo de algún susto, si todo está bien, el gato estará listo para salir a la calle. Manténgase alerta por si hay zonas donde haya escándalo o pueda pasear un perro, si esto pasara, el minino se alertaría gravemente. Deje que sea un momento tranquilo y el gato lo haga por algunos minutos hasta que se acostumbre totalmente.



Recuerde que no todos los gatos iguales, que habrán algunos que nunca acepten la idea de ponerse un arnés y correa, no dificulte la cuestión y trate de buscar alternativas para que el felino se entretenga en casa.







Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/es-posible-sacar-pasear-gatos