¿Cómo cambia tu cuerpo al dejar de consumir alcohol?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Dejar de consumir alcohol es una excelente idea para tu salud pero, ¿quién está dispuesto a dejarlo? Te damos varias buenas razones que te harán pensar en dejarlo por completo.



Dormirás adecuadamente

El alcohol es una sustancia que dificulta el buen descanso y no permite que llegues a una fase profunda de sueño, además aumenta la probabilidad de roncar. Beber antes de acostarse incrementa las ondas alfa cerebrales y eso hace que duerman mal.



Mejoran tus sentidos

El sentido del gusto y olfato mejoran, se disfrutan más de los alimentos y también se regula la respiración.



Comerás menos por la noche

El alcohol es una de las causas de sobrealimentación. Si lo tomas es probable que sientas la necesidad de cenar un gran plato de comida.



Piel sana

Se eliminan rasgos de cansancio y vejez y tu cutis lucirá radiante. La piel requiere hidratación para estar más suave y luminosa.



Perderás peso

Ya no tendrás la famosa “panza chelera”, sabemos que trago que tomas, trago que engorda porque el alcohol tiene muchas calorías que fácilmente se convierten en grasas.



Cambios de humor

La gente tiende a usar el alcohol como un lubricante de las emociones, para disimular los pequeños roces que hacen mella en al ánimo diario. El alcohol incrementa los niveles de depresión y cuando lo dejes generarás más alegría.



Hígado graso

Es una enfermedad benigna, lo que ocurre es que nuestro hígado almacena los ácidos grasos y los triglicéridos, hacen que este órgano vital para nuestro organismo, se enferme, de modo que ya no realiza sus funciones de metabolización y depuración de sustancias tóxicas con la misma eficacia que antes.



Te has puesto a pensar: ¿Cuánto gastas en alcohol en las fiestas? Haz cuentas y sonríe de oreja a oreja, el alcohol es un hábito poco sano y bastante caro. Gracias a la experta en nutrición Fernanda Alvarado ahora sabemos cómo afecta a nuestra salud el consumir alcohol.