¿Qué es el trastorno de alimentación selectiva?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los niños en muchas ocasiones se rehúsan a ingerir determinados alimentos, sin embargo, el hacerlo una manera frecuente y con determinadas características ya no es un rasgo de un berrinche o mala educación por parte de los niños, sino que reflejo de una enfermedad más grave que si se prolonga puede tener severos problemas en la nutrición, desarrollo y crecimiento de los menores.



La siquiatra infantil Cristina Ramos Dávila señala que hay síntomas del trastorno de alimentación selectiva muy específicos en los menores como el miedo a la comida, el asco, la no tolerancia a colores, sabores o texturas, la elección de porciones muy pequeñas e insuficientes, son indicios del trastorno.



La especialista señala que aún no se determinan las causas claras del trastorno, sin embargo afirma que debe tratarse como un padecimiento mental y no sólo como un trastorno alimenticio o un capricho infantil.



En su más reciente publicación el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, incluyó esta enfermedad como un trastorno que restringe y evita la ingesta de alimentos.



El manual señala los síntomas para el diagnóstico de este padecimiento en los niños, algunos de estos son:



El índice de este trastorno es mayor en niños que en niñas, y comienza en edades muy tempranas.



El estado de ánimo, al contrario que con la anorexia y la bulimia, no se ve fuertemente alterado. Sin embargo, el miedo al atragantamiento y a sufrir alergia, así como la necesidad de elegir, es inherente a esta patología.



La pérdida de peso puede ser una consecuencia, pero ante todo manifiesta una imposibilidad por aumentar de peso o una ralentización del crecimiento y el desarrollo.



La deficiencia nutricional es significativa.



Se presenta una dependencia a los suplementos nutricionales o complementos vitamínicos.