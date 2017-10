¿Cómo saber si tienes Clamidia?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Esta enfermedad de transmisión sexual no presenta síntomas y actualmente se trata sin dificultades. Aunque se propaga fácilmente con o sin síntomas; el mejor aliado para no prevenirla es el condón.Un dato importante es que la clamidia es:5 veces más común que la gonorrea30 veces más común que la sífilisLa clamidia puede infectar el pene, la vagina, el cuello del útero, el ano, la uretra, los ojos y la garganta.Es bien importante que sepas que la clamidia no tiene síntomas, por lo que la mayoría de las personas, en especial las mujeres, no saben que están infectadas.3 de cada 4 mujeres con clamidia no tienen síntomas de esta enfermedad. La mitad de los hombres que padecen esta enfermedad no tienen síntomas.Los síntomas de clamidia pueden comenzar entre 5 y 10 días después del inicio de la infección.En caso de presentar síntomas los más comunes son:Dolor abdominalFlujo vaginal anormalSangrado entre periodos menstrualesFiebre bajaDolor al tener relaciones sexualesDolor o sensación de ardor al orinarHinchazón dentro de la vagina o alrededor del anoNecesidad de orinar con mayor frecuenciaSangrado vaginal después de una relación sexualFlujo amarillento en el cuello del útero que puede tener olor intenso.Mientras que en los hombres los síntomas son:Dolor o sensación de ardor al orinarSecreciones con pus, acuosas o lechosas del peneTestículos hinchados o sensiblesHinchazón alrededor del anoTanto en las mujeres como en los hombres, la clamidia puede causar picazón y sangrado. Además, se pueden observar secreciones y diarrea. Si la clamidia infecta los ojos, puede causar enrojecimiento, picazón y secreciones. Si infecta la garganta, puede causar dolor.Los síntomas de la clamidia pueden aparecer sólo por la mañana y pueden ser muy leves, especialmente en los hombres. Es por este motivo que muchas personas no saben que tienen la infección.Si la clamidia no se trata puede causar enfermedad pélvica inflamatoria en hasta 1 de cada 5 mujeres que no siguen un tratamiento. Si esta enfermedad no se trata, puede afectar la capacidad de una mujer para quedar embarazada. El análisis y el tratamiento de la clamidia reducen en gran medida el riesgo de contraerla.En los hombres, si la clamidia no se trata, puede provocar una enfermedad denominada epididimitis. Si la epididimitis no se trata, puede provocar esterilidad.En raras ocasiones, se desarrolla una afección denominada artritis reactiva. La artritis reactiva causa una variedad de problemas, como hinchazón y dolor en las articulaciones, que pueden causar incapacidad.Para prevenir estos tipos de complicaciones, es importante ir al médico y te realice un chequeo. La clamidia es fácil de tratar.FUENTE: Eme de Mujer