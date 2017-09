Gatos de medidas récord viven juntos cerca de Detroit

FARMINGTON HILLS, Michigan(AP )

Dos gatos que ostentan récords mundiales por sus medidas viven juntos cerca de Detroit.



Arcturus Aldebaran Powers ha sido reconocido por los Records Mundiales Guinness como el gato doméstico más alto del mundo, con 48 centímetros (19 pulgadas). Su compañero de domicilio Cygnus Regulus Powers tiene el récord de la cola más larga con 43 centímetros (17 pulgadas).



Viven en Farmington Hills con Will y Lauren Powers. Guinness dijo que buscaron los records para llamar la atención sobre la necesidad de un refugio para gatos.



Will Powers dijo al periódico The Detroit News que mucha gente quiere fotografiarse con los gatos. A cambio, les piden donaciones para el refugio.



Ambos mininos tienen dos años. Se calcula que Arcturus podría seguir creciendo hasta los cuatro o cinco años.