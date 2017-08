Vuelta al mundo en 10 platillos típicos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Existen comidas representativas de cada país y son únicas en su preparación, estilo y sabor. En México tenemos el inigualable sabor del mole poblano, los chiles en nogada, el pozole, entre muchas otras opciones que nos ofrece nuestra gastronomía.



Pero no nos detengamos en nuestro país, vamos a conocer un poco de la comida de otras regiones del mundo, platillos que tal vez nos resulten un tanto extraños, pero que sin duda debemos probar.



Empecemos por Australia y su “pie floater”. Se trata del típico pastel de carne, con la peculiaridad de que siempre se sirve acompañado de una crema de guisantes, por eso lo flotante, se puede acompañar también por una salsa de tomates.



Moviéndonos hacia el continente asiático hay tres platillos especialmente peculiares. En Singapur, una rica receta donde al cangrejo es cocinado con agua hirviendo o aceite y mezclado con una salsa de pimienta negra preparada con mantequilla, ajo, salsa de ostión, soya, jengibre, nueces de macadamia, chiles rojos y caldo de pollo, una verdadera delicia llamada “Chilli Crab”.



El segundo platillo proviene de China; el xiaolongbao. Una pequeña cesta de panecillos pequeños cocinados al vapor y que están rellenos de carne o algún caldo.



Y el que sin duda es el más interesante es el Kimchi proveniente de Corea. Se trata de un plato de mariscos fermentados sazonados con especias y verduras. En noviembre del año pasado fue declarado patrimonio cultural intangible de la humanidad por la Unesco, gracias a todos los beneficios que aporta y su increíble sabor.



En Europa también se preparan comidas extravagantes pero a la vez deliciosas, como el Borsch de Ucrania, una sopa roja, gracias a la remolacha que se emplea en su elaboración, y que se puede comer fría o caliente. En Alemania, para las fiestas de Oktoberfest, se prepara el clásico Schweinshaxe o codillo de cordero, el cual es asado y marinado con cerveza, se suele acompañar por papas fritas.



En Dinamarca hacen el llamado Øllebrød (su traducción literal es sopa de cerveza). En la antigüedad los monjes solían mojar el pan en cerveza caliente, tradición que se conserva a la fecha, ya que la receta consta de dejar remojar el pan de centeno en malta de cerveza hirviendo por algunas horas para después añadirle crema.



La sopa Zurek de Polonia impresiona por su preparación y por su manera de servirse. Está hecha con trozos de carne de cerdo, harina de centeno, un poco de nata y servida dentro de un pan.



En América, específicamente en Perú, se come la papa a la Huancaína. Este lo plato lo preparaban los obreros durante la construcción de un ferrocarril y se compone por queso fresco, leche, ajo, galletas de soda, papas y huevos cocidos.



No podíamos dejar de mencionar las riquísimas Arepas, comida tradicional en Venezuela y Colombia. Son unas tortitas de harina rellenas de carne, verduras o lo que desees, las puedes disfrutar en el desayuno, comida o cena.



¿Cuál de estos platillos estarías dispuesto a probar?