Bachoco venderá alimento para mascotas

Bachoco, la empresa mexicana conocida por la venta y comercialización de huevo y pollo en México y Estados Unidos, busca aumentar su volumen de ventas en el segmento de alimentos para mascotas.



La empresa anunció este miércoles la compra de La Perla ,una compañía de Pet Food localizada en el estado de Querétaro, que vende marcas como CanPro, Choice Nutrition y Cat-trina, entre otras, y tiene una fábrica con capacidad de producir más de 65,000 toneladas al año.



“Esta planta tiene el doble de tamaño de la que ellos ya tienen de PetFood”, dijo José Cebeira, analista de alimentos y bebidas de Actinver.



Bachoco adquirió estos activos a través de su subsidiaría Campi Alimentos, que se dedica a la elaboración y comercialización de alimentos balanceados para consumo animal, principalmente para venta a terceros.



"Proveedora la Perla es una de las pocas empresas de esta industria que experimentó un rápido crecimiento en solo pocos años. No obstante, su error fue la enorme dependencia que tuvo hacia un solo retailer, Walmart. A principios del año 2016, la empresa entró en una profunda crisis que la obligó a parar su producción", de acuerdo con Iván Franco, fundador y director de la consultora de inteligencia competitiva Triplethree International.



La Perla tuvo un crecimiento significativo en el año 2014 a 2015, cuya producción alcanzó entre los 50 y 60,000 toneladas, cuándo llegó a ser la cuarta empresa más grande alimento para mascotas en México, después de Mars, Nestlé y Malta Cleyton (ahora de la francesa InVivo Group).



Inclusive, incursionaron por algunos meses en el segmento de alimentación húmeda, con marcas homónimas. Más tarde comenzaron a emular las marcas de Pedigree y Whiskas, que hicieron crecer a la empresa y que en el corto plazo les funcionó, de acuerdo con Franco.



“Es por esta razón, que una empresa como Bachoco, utilizará su propia fuerza, posicionamiento y reputación para aumentar considerablemente sus ventas en el negocio de alimentación de mascotas. No dudo que, en dos años,Bachoco escale a la cuarta posición nacional”, agrega el directivo de la consultora.



Aunque este segmento apenas representa un 5% de las ventas totales de Bachoco, la compra supone un buen activo para continuar elevando sus ventas en el nicho.



“Lo que hace Bachoco con este movimiento es diversificarse. Los alimentos de animales están hechos con subproductos de ave, y entonces lo que logra es aprovechar un insumo que tiene de primera mano para meterse a un mercado que le permite tener márgenes de utilidad mucho más altos”, dijo Manuel Valencia, director de la carrera de Negocios Internacionales del Tec de Monterrey.



MERCADO EN CRECIMIENTO

En 2014, México fue el cuarto productor de alimentos para mascota, después de China, Estados Unidos y Brasil, con 40,700 toneladas. En 2015 pasó a producir 30,823 toneladas, y se espera que para el cierre de este año sean 32,447 toneladas, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Alimentos.



En 2016, las ventas de Bachoco en alimento balanceado aumentaron 20.9%, como resultado de un 11.4% de incremento en los precios del alimento y de un incremento de 8.5% en el volumen vendido, detalla el reporte anual de 2016 de la compañía.



“En particular, el volumen de alimento para mascota continuó incrementándose de manera importante, por encima de las expectativas que nos fijamos al construir nuestra propia planta de producción”, destaca el documento financiero.



Este sector está liderado por la estadounidense Mars, con sus marcas Pedigree, Whiskas y Royal Canin, que suman el 40.1% del mercado. Le sigue la suiza Nestlé con el 21.5%, gracias a productos como Dog Chow, Purina y Beneful; y en tercer lugar está InVivo Group, con Ganador, Top Choice y Minino. La Perla apenas tiene el 0.9% del mercado.



"En el mercado de pet food, toda estrategia debe pasar por el canal. Ahí es donde explota el mercado.Bachoco tiene una gran oportunidad de escalar varias posiciones en el mercado nacional y, además, de instalarse permanentemente en el canal moderno", agrega Franco.



