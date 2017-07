MADRID, España(AP )

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:



ARGENTINA

1.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

2.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

3.- “No pidas nada” - Reynaldo Sietecase

4.- “La razón de estar contigo” - W. Bruce Cameron

5.- "Por trece razones" - Jay Asher

6.- “Sí” - Viviana Rivero

7.- “Las maldiciones” - Claudia Piñeiro

8.- “Todo, todo” - Nicola Yoon

9.- “14/7 El descubrimiento” - Pamela Stupia

10.- “La razón de estar contigo: Un nuevo viaje” - W. Bruce Cameron

(Fuente: Librerías Cúspide)



CHILE

1.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

2.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

3.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

4.- “La razón de estar contigo” - W. Bruce Cameron

5.- “La Patria de cristal” - Elizabeth Subercaseaux

6.- “Todo, todo” - Nicola Yoon

7.- “Desastres naturales” - Pablo Simonetti

8.- “La razón de estar contigo: Un nuevo viaje” - W. Bruce Cameron

9.- “Por trece razones” - Jay Asher

10.- “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” - J.K. Rowling

(Fuente: Diario El Mercurio)



COLOMBIA

1.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

2.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

3.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

4.- "La niña alemana" - Armando Lucas Correa

5.- “La hija de Cayetana” - Carmen Posadas

6.- “Los amores de Nishino” - Miromi Kawakami

7.- “El asesinato de Sócrates” - Marcos Chicot

8.- “Carlota” - Laura Martínez

9.- “Los amantes de Coyoacán” - Gerardo De Cortanze

10.- “La razón de estar contigo” - W. Bruce Cameron

(Fuente: Librería Nacional)



ESPAÑA

1.- “Instant Karma” - Wendy Davies

2.- "Patria" - Fernando Aramburu

3.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

4.- “Tú te vas, tú te quedas” - M.J. Arlidge

5.- “La restauradora” - Amanda Stevens

6.- “Tres abuelas y un cocinero muerto” - Minna Lindgren

7.- “La noche soñada” - Máxim Huerta

8.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

9.- “El profeta” - Amanda Stevens

10.- “Antojo de violetas” - Martine Bailey

(Fuente: El Corte Inglés)



ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- “Camino Island” - John Grisham

2.- "Murder Games" - Patterson/Roughan

3.- "The Duchess" - Danielle Steel

4.- "Use of Force" - Brad Thor

5.- "Into the Water" - Paula Hawkins

6.- "Wired" - Julie Garwood

7.- "Tom Clancy: Point of Contact" - Mike Maden

8.- “The Silent Corner” - Dean Koontz

9.- “The Force” - Don Winslow

10.- "The Identicals" - Elin Hilderbrand

(Fuente: Publishers Weekly)



MÉXICO

1.- “La razón de estar contigo” - W. Bruce Cameron

2.- “De qué hablo cuando hablo de escribir” - Haruki Murakami

3.- “Corazonadas” - Benito Taibo

4.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” - Amalia Andrade

5.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

6.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

7.- "Por trece razones" - Jay Asher

8.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

9.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

10.- “It” - Stephen King

(Fuente: Gandhi)



URUGUAY

1.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

2.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

3.- “Virtual Hero III” - El Rubius

4.- “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” - J.K. Rowling

5.- “Te acordarás de mí” - Marcia Collazo

6.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

7.- “La magia del orden” - Marie Kondo

8.- “Aunque ella esté” - Cecilia Curbelo

9.- “14/7. El descubrimiento” - Pamela Stupia

10.- "Por trece razones" - Jay Asher

(Fuente: Librerías Bookshop)