Cómo tener la casa limpia con mascotas de por medio

(Tomada de la Red)

Si tienes un perro o un gato y quieres saber cómo limpiar la casa con mascotas, lo que vamos a contarte a continuación te interesa. Convivir con un animal tiene muchos beneficios psicológicos: nos hace compañía, nos ayuda a hacer ejercicio físico, nos hace ser más responsables, etc. Como todo, también tiene una cara menos bonita. Y es que muchos dueños (y posibles futuros) se muestran preocupados por cómo mantener la casa limpia con perros o gatos.



Una tarea que a priori puede resultar complicada, pero si pones en práctica los consejos para mantener tu hogar limpio con mascotas que te damos a continuación verás que no es para tanto. No vamos a negar que uno de los aspectos negativos de tener animales en casa es la relación con la limpieza. Y es muy posible que a la hora de incorporar (o no) un miembro más a la familia, éste sea uno de los aspectos a tener muy en cuenta.



Tener un animal en casa implica mayor suciedad. Esto es un hecho que no se puede cambiar, puesto que al ser uno más en casa, mayores son las posibilidades de que se manchen las diferentes estancias. A eso tenemos hemos de sumarle que un perro o un gato no puede equipararse con un ser humano a la hora de pedir unos mínimos de convivencia y de limpieza. Lo que sí está en nuestra mano es tomar una serie de medidas para tener la casa limpia cuando vivimos con mascotas.



Mejores consejos para tener tu hogar limpio con perros y gatos

1. Coloca alfombras por la casa. Cubrir el suelo de casa con diferentes alfombras servirá para recoger la suciedad de nuestras mascotas, especialmente a la entrada de casa así como debajo del sofá, de la mesa del comedor y de cualquier rincón preferido de nuestros animales. Una de las ventajas es que pueden lavarse fácilmente y, en caso de estar en mal estado, pueden ser fácilmente sustituidas.



2. Pinta de oscuro las superficies. Limpiar los muebles y estancias donde no queremos que esté nuestra mascota de un color oscuro es uno de los mejores consejos para tener tu hogar limpio, puesto que permite ocultar las manchas complicadas de eliminar.



3. Lavar los cuencos de la comida con aceite de girasol. Así evitarás manchas en sus recipientes de comidas. También te recomendamos que cada animal en casa tenga sus propios recipientes donde comer y beber.



4. Los guantes de látex, tus grandes aliados. Te serán muy útiles cuando vayas a frotar las diferentes superficies sin estropear tus manos.



5. La crema de afeitar, uno de los productos de limpieza si vives con mascotas. Además de otros usos, la crema de afeitar consigue hacer desaparecer las manchas más complicadas como el vómito de un perro o la orina. Para ello, rocía el lugar con un chorro de espuma de afeitar, espera un minuto y lava con agua tibia.



6. Las toallitas de bebé. Otro de los productos para limpiar las manchas de perros o gatos en casa son las clásicas toallitas de bebé, puesto que por su composición y tamaño reducido son capaces de llegar hasta los rincones más insospechados donde se acumula la suciedad.



7. Vinagre blanco. En listado no podría faltar uno de los mejores trucos para acabar con las manchas de mascotas en casa. Para ello, basta con llenar una botella de agua hasta la mitad, echar un chorro de vinagre blanco y un poco de jabón. Así



Además de aplicar estos consejos sobre cómo tener la casa limpia con mascotas de por medio, recuerda llevar la limpieza al día para evitar que se acumule suciedad, y eliminar el mal olor con ambientadores.



Fuente:https://computerhoy.com/noticias/life/como-tener-casa-limpia-mascotas-medio-78807