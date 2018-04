Facebook censura nuevamente un desnudo artístico

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La fotografía de un torso femenino desnudo fue la nueva víctima de la censura en Facebook, red que también bloqueó temporalmente la cuenta del Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano.



El País informó que la imagen fue "Nu au tricot rayé" ("Desnudo con punto a rayas", en español), del fotógrafo Willy Ronis (1910-2009), uno de los grandes fotógrafos humanistas de la historia y que retrató la vida en la posguerra.



La imagen corresponde a una mujer mientras ésta se quita la ropa. La red social creada por Mark Zuckerberg no sólo eliminó la publicación de la galería de Valladolid, la cual había colgado en Internet la imagen para promocionar sus actividades, sino bloqueó temporalmente la cuenta del museo, explicó Juan González Posada, coordinador de exposiciones del Ayuntamiento de Madrid.



"Sí, efectivamente han eliminado esta foto de Willy Ronis de nuestro último post en Facebook y no podemos publicar nuevos contenidos hasta el lunes en esa red. De momento, los algoritmos de Facebook no saben distinguir contenido inapropiado de una obra de arte", publicó el museo a través de Twitter.



Willy Ronis destacó por su mirada hacia lo cotidiano para elaborar microrrelatos a través de sus personajes y de situaciones desarrolladas en la calle. Junto a Robert Doisneau, Izis, André Kertész y Brassaï, es uno de los responsables de la imagen en blanco y negro, cándida y romántica del París de mediados del siglo XX.



La página de Facebook del Museo Herreriano ya está disponible. En la última de sus publicaciones son visibles otras fotografías de Ronis.