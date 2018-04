Leandro Katz: 'Vivimos la era del desencanto'

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Un objeto inexplicable, sin sentido, abandonado en el suelo del lavadero del hospital de Vallegrande, Bolivia, que hizo las veces de morgue, y a donde el gobierno militar de René Barrientos llevó a una veintena de periodistas y fotógrafos a atestiguar que el cadáver era de Ernesto "El Che" Guevara, fue el origen, el "punctum", el hilo del que jaló el artista conceptual Leandro Katz para uno de sus mayores proyectos, la serie de obras sobre cómo se documentó y narró la muerte del guerrillero argentino.



Además de la icónica foto que dio la vuelta al mundo, 55 imágenes de esa escena del 10 de octubre de 1967, un día después de la muerte del guerrillero argentino, que fueron tomadas por el fotógrafo Freddy Alborta, se muestran juntas, por vez primera, en una de las instalaciones de la exposición "Leandro Katz. Proyecto para el día que me quieras y la danza de fantasmas", que exhibe el Museo de Arte Contemporáneo (MUAC).



Es una exposición que contiene cuatro proyectos del artista argentino, que tienen en común una profunda investigación y la presencia de "fantasmas de la historia", que están "vivos" en la fotografía y los archivos. Organizada por el MUAC y la Fundación PROA, de Argentina, fue curada por Cuauhtémoc Medina, Cecilia Rabossi y Amanda de la Garza.



Proyecto para el día que me quieras reúne instalaciones con cronologías, dibujos, testimonios de prensa, de militares y del "Diario del Che", y dos documentales: "El día que me quieras" (1997), y "Exhumación" (2007); el primero entrelaza una entrevista con Alborta con un texto de Borges y escenas de campesinos de Bolivia; y el otro es una entrevista con un antropólogo forense que asistió a la exhumación del cadáver del "Che", en 1997.



Desde los 80, hacía cuatro décadas que Katz vivía en Estados Unidos, comenzó a gestar el proyecto sobre "El Che"; generó "instalaciones acumulativas" en un ejercicio de ida y vuelta del pasado al presente.



La forma como pudo descifrar que aquel objeto en el suelo era el brazo de uno de los dos guerrilleros ultimados junto al "Che" en La Higuera, el 9 de octubre de 1967, es a la vez una pista para entender cómo trabaja este artista nacido en Buenos Aires en 1938.



La imagen recurrente podría ser la de Katz como un detective o un periodista; pero él va más allá, no sólo por lo que consigue investigar, sino porque trabaja reuniendo múltiples lenguajes y utilizando herramientas del arte para crear obras con una multitud de relatos que son, en últimas, de lo que está hecha la historia.



Katz sigue un dato, pregunta o detalle. No lo suelta: "Para mí las investigaciones son como tomar una hilacha y ver que no tienen fin. Seguir jalándole, desenmarañando la cosa; en ese proceso emergen proyectos; hay artistas que trabajan en un tema, un problema artístico, histórico, visual, yo trabajo varios simultáneamente".



Comenzó con la fotografía del "Che" muerto, que captó Alborta, y que divulgaron a nivel mundial UPI y Reuters: "Esta es la fotografía famosa, la que genera prácticamente el mito del 'Che' Guevara… Un hombre totalmente vulnerable, con heridas de bala, parece vivo, semidesnudo, sin zapatos, rodeado de centuriones con galardones… ya en sí esta imagen lo vuelve crístico, por eso la comparación con un Cristo. Entonces uno mira la imagen: ve cámaras, ve el tipo con sus galardones apuntando, pero luego yo veo eso y digo: '¿qué es eso?, ¿es un antebrazo?, ¿es el brazo de él?' Me horroriza la idea de que le cortaran el brazo… Sin embargo, entonces voy a entrevistar a Freddy Alborta, luego de tratar de ubicarlo durante casi dos años, era un fotógrafo anónimo, y entonces ahí empezamos a revelar de quién era el brazo: era de uno de los otros guerrilleros caídos en el piso. Entre el polvo, está esta gente caminándolos encima. Esta es la primera vez que se muestra toda la selección que me dio Alborta para hacer el documental", cuenta en entrevista.



Katz se preguntaba en los 80 por su identidad como argentino y sintió que tenía tres referentes: "El Che", Jorge Luis Borges y Carlos Gardel. Los tres están en el documental que toma el nombre del tango.



"Al armar el ensayo documental quiero basarme en la verdad histórica, es ahí cuando comienzo a investigar mucho. ¡Pero investigar! No había Google ahí. Había que ir a hemerotecas, bibliotecas, encontrar los libros de los militares, encontrar lo poco que existía hasta ese entonces. Cuando lanzo el documental, es el mismo año en que se lanzan las biografías del 'Che' Guevara de Jorge Castañeda, Paco Ignacio Taibo II y John Lee Anderson.



Conozco a Jorge Castañeda y él me ayuda con algunos datos: había dos miembros de la CIA en toda la cuestión que usaban el mismo nombre de guerra, dos agentes que fueron involucrados con la ejecución del 'Che' Guevara, porque lo capturan vivo, pero luego deciden matarlo".



Katz trabaja sobre detalles muy específicos: "Estamos hablando de la microhistoria".



Aún recuerda cuando mostró el documental en Cuba: "Era una audiencia muy bulliciosa, en esos cines socialistas que caracterizan los cines cubanos, como el Charlie Chaplin o el Karl Marx, que son enormes, donde el público le habla y le grita cosas a la pantalla. Yo estaba muy nervioso. 'A ver cómo van a reaccionar al ver esta película con las fotografías del Che muerto'. Y a pesar de que era el público tan activo y bullicioso, no oías caer un alfiler y escuchabas en la audiencia sollozos".



Con todas sus obras, lo que Katz hace es crear proyectos que documentan hechos históricos en Latinoamérica, con múltiples versiones y con herramientas del arte. Sus investigaciones comparan ficción y realidad.



"Estamos en un lugar en que empezamos a dudar hasta de la veracidad de las noticias, se ha planteado todo el asunto de las noticias falsas, de la manipulación política de las noticias, de utilizar los medios de comunicación para desorientar a la gente políticamente, entonces es importante ver que se reúnan las distintas versiones de los hechos.



'El Che' sabe que su columna de compañeros ha sido emboscada, y todos han sido capturados o matados, pero cree que es una noticia falsa diseminada para disuadirlo, para que fracase. Y entonces ahí estamos ante una paradoja que, de alguna manera, refleja el presente".



Katz no busca cuestionar a los historiadores: "Lo que hago es utilizar disciplinas variadas, la imagen, el lenguaje, la información histórica, académica, y estoy presentando una información visual que corrobora o no lo que se dice. Yo no estoy haciendo una contra teoría de nada".



Cree que ha habido una distorsión de la historia de América Latina desde la ficción, eso lo encuentra tanto en la mirada de exploradores europeos como en la escuela y la historia oficial: "Mucha historia fue contada por la ficción, por las cosas que nos enseñan en las escuelas. Toda la historia, lo estamos viviendo con las noticias falsas, tiene versiones contradictorias".



Y aunque considera que las "fake news" siempre han existido, no cree que tuvieran la ferocidad de ahora. "El problema es que todo parece ser información desechable. Escuchamos una noticia, no hay seguimiento, todos se han olvidado de lo que pasaba y aparece una nueva noticia que borra la anterior. La lucha entre el presente y el futuro se ha vuelto condicionante a una especie de apatía política porque llega un momento en que escuchas tantas sandeces, que dices: 'Que se vayan todos a freír papas'".



El artista, que hoy vive en Argentina, opina que vivimos un momento horrendo: "Hablo de la era del desencanto. Estamos tratando de salir de la era del desencanto con los políticos, con la religión, con las noticias… Entonces, ¿cómo salimos triunfantes de la era del desencanto? Creo que hacer una mirada al pasado, de esta manera, es saludable".