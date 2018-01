Los trucos de belleza para tener un cuerpo sexy

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Sabemos que tienes ganas de dejar ver más piel. ¿Quieres subir tu autoestima? Aquí te damos pistas para que lo logres





1. LIMPIA



¿Desconoces los superpoderes que pueden tener sobre tu cuerpo las sales de baño? Eliminan las toxinas de las células de tu piel.Así que sumérgete en ellas periódicamente y notarás los efectos.





2. TRATA



Un buen masaje con cepillo es la clave para reduclr la celulitis: aumenta el drenaje y ayuda a que las grasas no se enquisten.Además, si tiene fibras naturales mejora la circulación.





3. APLICA



La cafeína es uno de los mejores reafirmantes que hay, así que súmate a fórmulas que la contengan. Sus efectos son visibles en poco tiempo (a no ser que sea un caso extremo).





4. SIÉNTATE



Ok. Sabemos que no paramos de decirte que te actives, pero hay veces que se puede luchar contra los elementos desde el sofá en la sala de tu casa. ¿Cómo? Hemos descubierto una superalfombra, de Homedics, que ejerce una acción parecida a la acuapresión, masajea y aumenta la circulación. Reduce la piel de naranja y las irregularidades en la parte más superficial de tus piernas. Solamente sentada sobre ella media hora al día notarás los resultados.





5. ABDOMEN MÁGICO



Con 25 abs cada mañana, sin levantarte de la cama, tienes para un antes y un después. Si te van las emociones ‘fuertes’ y los resultados rápidos, añade 10 flexiones.





6. BOOTY DURO Y PIERNAS FUERTES

En la ducha, mientras enjuagas el acondicionador, puedes hacer 40 sentadillas (con cuidado para no resbalarte). Si además masajeas las piernas con el cepillo o con tus nudillos y un exfoliante, el resultado será mágico.





7. BRAZOS A LO MADONNA



En el trabajo (cuando estés sola) estira las piernas, mueve la silla atrás, sujeta el cuerpo sobre tus manos y flexiona.





8. CORRIENTE ELÉCTRICA



Seguro que has oído hablar del famoso chaleco de electrodos. Si quieres resultados visibles, en poco tiempo sin mucho esfuerzo, esta es la solución. Las corrientes que ejerce sobre tus brazos, abdomen, piernas, trasero y de más partes del cuerpo contraen tu musculatura. Media hora supone el mismo ejercicio que tres horas en el gimnasio. En Efit Sport y Just Fitness.





9. IDEAS INTELIGENTES



Evita las bebidas gaseosas, como el cava o la cerveza, por lo menos un día a la semana. Éstas, al estar carbonatadas, afectan directamente al estado de tu barriga. Si te quieres dar un capricho tómate una copa de cualquier vino. Es mucho mejor.





10. EXFOLIA



Los beneficios que la exfoliación le produce a nuestra piel son claros: limpia y suaviza. Inclúyela en tu rutina como la limpieza dental (pero no diaria).





11. BRONCEA



Una piel con un poco de calor da la sensación, a primera vista, de tener menos imperfecciones, incluso reduce ópticamente la celulitis. ¿Lo has notado?







12. HIDRATA POR DOS



Existen zonas de tu cuerpo que requieren un cuidado intenso y que en invierno descuidamos más: los codos, los tobillos, las rodillas...¡Aplica un poco de nutrición extra durante unos días!







13. TIEMPO DE CLARIDAD



Hemos importado un truco del mismísimo Brasil. En lugarde depilarte constantemente brazos y piernas, aclara tu vello (si no tienes mucho, ni muy largo). Hay productos específicos para conseguirlo.





14. SIN MANCHAS



Porque hay detalles que a veces no tomamos en cuenta y que pueden arruinar todo el esfuerzo: NI SE TE OCURRA USAR DESODORANTES QUE DEJEN RESTOS (está en mayúsculas porque es un grito). Así que elige productos antitranspirantes o en formato aerosol.





15. NUTRE EN LA DUCHA



Que tu piel se encuentre hidratada es un básico para lucir un cuerpo bonito, pero sabemos que en ocasiones no tienes un minuto, ¿has probado alguna hidratante bajo la ducha? Rápidas y de efecto prolongado, pues lo hacen 24 horas.



16. TU BOOTIE



Te pide mimos específicos que harán que luzca su mejor lado. Conviértete en una Kardashian y cuídalo como a tu mejor complemento. Exfólialo una vez al mes con un guante y un aceite seco que evite el acné (no sólo sale en la cara). No retires el producto de inmediato. Deja que sus activos penetren en tu piel, luego aclara. Con un producto que tonifique, como los que contienen ácido salicílico.





19. UNA DELANTERA DE INFARTO



Usa productos que tonifiquen y reafirmen tus boobs.





20. NUTRE



El aceite seco hidrata sin engrasar, mientras nutre y embellece la piel, así mostrarás el lado más glam de ésta.







21. COLOREA



¿Cómo parecer que has estado en una isla sin haberla pisado? Existen cremas con color y brillo, un nuevo género que ha llegado a tu neceser para quedarse.





22. JOYAS EN TU CADERA O TUS TOBILLOS



Siéntete como una diosa al colocar una pieza de bisutería en tu cintura o en los pies. Elígelas doradas si tu piel está bronceada, y plateadas para tonos más fríos, son ideales para lucir con crop tops.





23. UN TOQUE DE COLOR EN TUS MANOS



Apuesta por un barniz de uñas en tono maquillaje o nude para alargar tu brazos. ¿En los pies? Puedes utilizar el mismo truco y, si eres de las que se pone la piel roja enseguida,aplica un azul marino que matizará.







24. SÚBETE A UN PAR DE TACONES



Pero precisemos aún más: te hablamos de que te pongas unas sandalias peep toe con plataforma. Acentuarán tus curvas y tu actitud al andar. Además, mejorarán tu postura.







25. TATUAJES CON EFECTO BRILLANTE



Los hemos visto en tonos plata y dorados. Estos tattoos de quita y pon son todavía más cool si llevas menos ropa. El sitio donde más favorecen es la espalda; deja que recorran tu espina dorsal.







26. UTILIZA EL FILTRO ADECUADO



Porque a veces no todo se ve en directo, utiliza los ltros de tu smartphone para sacar lo mejor de ti. Incluso las lámparas de la habitación pueden ayudarte.







27. PRENDE UNAS CUANTAS VELAS



Hazcontouring con fuego. No te quemarás,te lo aseguramos. Las velas a una altura adecuada y bien colocadas en la habitación pueden jugar a tu favor y crear un juego de luces y sombras que te dejarán anonadada.







28. QUE TU BLUSH TE ACOMPAÑE



Pero no sólo en la calle. Cuando estés en casa y vayas a enseñar más piel de lo habitual, utiliza tu blush en esas zonas del cuerpo que quieras que llamen más la atención.





FUENTE: http://www.cosmoenespanol.com/beauty/beauty-book/16/12/5/como-tener-un-cuerpo-sexy-hot-body-belleza-beauty.html