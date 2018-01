¿Sabías que los tampones tienen fecha de caducidad?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La fecha de caducidad la tenemos más en mente para unas cosas que para otras. Es por eso que muchas olvidamos que los tampones también tienen un ciclo de vida.





Esta información es súper importante, porque ¿quién sabe cuanto duran los tampones? Seguro tienes más de un paquete guardado en los cajones de tu baño. Mejor prevenir que lamentar ¿cierto?





“Se dice que el tiempo de vida de los tampones es de 5 años, por lo que no deberían de usarse después de este periodo de tiempo, aún si no lucen nada mal, ya que el moho puede estar oculto en los aplicadores y éste podría causarte síntomas irritantes e infecciones,” dice la fundadora de la compañía de tampones orgánicos Freda, Affi Parvizi-Wayne.





Los tampones sólo se verán visiblemente con moho si el sello de su empaque ha sido roto y las bacterias han entrado. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la fecha de caducidad. Si esto ha sucedido lo podrás notar por una decoloración, olor y parches de moho.





Tal vez nunca lo hayas notado, pero los tampones Tampax – una de las marcas más famosas – sí señalan la fecha de caducidad fuera de su empaque. En un lado de la caja encontrarás dos fechas – una de cuando fue producida y la otra que indica el mes y el año de caducidad.





En cambio, a los tampones orgánicos no se les ha requerido que especifiquen la fecha de expiración en el empaque.





¿La buena noticia? 5 años es mucho tiempo, por lo que es probable que no tengas un paquete esperándote en el cajón por tanto tiempo. Sin embargo, el conocimiento es poder, y ahora sabes algo más para cuidar tu cuerpo.



