Luz pulsada (IPL), la nueva forma para depilarte en casa

La guerra contra el vello corporal no es nada nuevo, de hecho, ¡es súper antigua! En Egipto, tanto hombres como mujeres usaban algunas cremas y ceras naturales para lograr una piel sin pelo. Con el paso del tiempo, la moda de vestidos cada vez más cortos o blusas sin mangas fueron buenas razones para que la depilación fuera un MUST para todas.



Ya sea verano o invierno, mantener la piel libre de vello es una de nuestras principales preocupaciones porque, aunque son diminutos, no somos fans de tener esos ‘pelitos’ por todo el cuerpo; por esa razón la depilación se convirtió en una de las rutinas más comunes. Para nuestra fortuna y, gracias a la tecnología, el modo de eliminar los vellitos ha cambiado desde el clásico rastrillo, la depilación láser hasta la luz pulsada. ¡Y de esta última es de laque queremos hablarte!







¿Cómo funciona?



Este sistema aplica pulsaciones sutiles de luz pulsada sobre la raíz del vello, la cual lo debilita y evita su crecimiento de forma natural. Si repites el tratamiento cada cuatro a seis semanas previenes la aparición del vello con el fin de lucir una piel más suave de forma duradera, incluso en las áreas más sensibles, como el rostro.







La tecnología en favor de nuestra piel



¡Usar la luz pulsada tiene grandes ventajas! La nueva Lumea Prestige de Philips es el único sistema de depilación por luz pulsada intensa que ofrece protección extra para usar de modo seguro en el rostro. Además de evitar el crecimiento del vello, mantiene la piel suave y lisa por más tiempo. Nuestra ventaja favorita es que puedes utilizarla en la comodidad del hogar, con la tranquilidad de que sus accesorios se adaptan perfecto a cualquier parte del cuerpo para lograr un depilado súper rápido. ¡Imagina lo que ahorrarás al tener en casa tu propio centro de depilación!





