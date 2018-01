Cinco beneficios de estar soltera en la temporada de acurrucarse

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Bajoneada por estar sin pareja esta temporada? ¡Tranquila! Según la ciencia, estos son los beneficios de mantenerte así...



Aunque el final de la temporada de fiestas signifique menos familiares lejanos preguntándote por qué sigues soltera, no significa necesariamente que haya terminado la temporada de acurrucarse. Técnicamente ésta es durante los meses de invierno, por lo que prácticamente va empezando.





Si la excusa de que amas ser soltera ya no te está rindiendo efecto, ¿por qué no compartir los muchos beneficios que tiene el estar soltera esta temporada? Aquí te decimos algunos:





1. Las mujeres solteras ganan más



Según un estudio hecho en 2014 por W. Bradford Wilcox, director de The National Marriage Project en la Universidad e Virginia, y Robert Lerman, un profesor economista en la Universidad Americana, las mujeres solteras tienen un ingreso anual mayor que sus colegas casadas de la misma edad. Específicamente, mujeres entre 28 y 30 ganan $1,300 más que las mujeres casadas.





2. Los solteros son más sociables



Contrario a la creencia popular de que empezar una relación durante la temporada de acurrucarse ayuda a compensar la soledad prolongada durante el frío, los meses de invierno, los solteros son más sociables que las personas que están en una relación.



Según una encuesta del 2016 de Bureau of Labor and Statistics, los hombres y las mujeres solteras pasan 12 minutos aproximadamente por día – 5 minutos más que los casados – en contacto con sus amigos y familia por teléfono o email.



Un reciente estudio hecho por Natalia Sarkisian y Naomi Gerstel de Boston College confirma que los solteros son más probables de socializar con sus padres, hermanos, amigos y vecinos que las personas casadas.





3. Los solteros se cuidan más



La encuesta realizada por Bureau of Labor and Statistics en 2016 también confirmó que los solteros pasan un promedio de una hora más en actividades de cuidado personal y casi 30 minutos más en actividades recreativas – jugar deportes, ver tv, leer y relajarse – cada día.





4. Los solteros se ejercitan más



Según Psychology Today, los solteros se ejercitan más de manera regular que las personas en una relación. Durante dos semanas, las mujeres solteras reportaron tomar casi 5 horas y media de ejercicio, y las mujeres casadas sólo cuatro horas.





5. Los solteros duermen más



Seguro conoces la importancia de dormir tus horas completas de sueño, y resulta que eres más probable de descansar 8 horas seguidas si estás soltera.



Una encuesta reciente de Amerisleep sugiere que los solteros duermen 7.13 horas cada noche, mientras que las personas que tienen pareja duermen sólo 7.07 horas. Los comprometidos duermen 6.97 horas y los casados sólo 6.71 horas.





FUENTE: http://www.cosmoenespanol.com/tu-aun-mejor/actitud-cosmo/18/01/08/por-que-beneficios-bueno-soltera-solteria-pareja-actitud-ciencia.html