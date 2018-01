Los gatos no tienen siete vidas: ¿qué enfermedades los aquejan?

(Tomada de la Red)

Parásitos, hongos, enfermedades de la piel o alergias pueden aquejar a los mininos, por lo que es importante llevarlo con especialistas que elaborarán su historial médico para conocer el origen de sus patologías.



Alergias, ácaros, enfermedades parasitarias, hongos superficiales y subcutáneos son algunos de los padecimientos comunes de los gatos domésticos (Felis silvestris catus). Hasta 2010, 70 de cada 100 hogares en el país contaba con una mascota, y el 19 por ciento de estas correspondía a gatos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Para Madeleine Arjona Torres, docente de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), conocer la histología de un animal permite entender las características de sus posibles patologías, los lugares donde ocurren y los orígenes que dan paso a su desarrollo.



En el marco del Segundo Congreso en Dermatopatología de Pequeñas Especies, realizado en la ciudad de Mérida, la profesora adscrita al Laboratorio de Patología de la Facultad de Veterinaria describió en entrevista para la Agencia Informativa Conacyt algunas de las características principales de la histología de la piel del gato y sus principales enfermedades.



PIEL, MENOS CAPAS DE CÉLULAS

Como en cualquier otra especie, la piel del gato se divide en tres estratos: epidermis, dermis e hipodermis. Su epidermis contiene menos capas de células, por lo que su piel está cubierta de pelo, mientras que las áreas desprovistas de pelo tienen un mayor número de capas celulares y de queratina. “El gato tiene una capa de células basales, que son las células que se van dividiendo constantemente”, indicó Arjona Torres.



El estrato espinoso, la capa más gruesa de la epidermis, y el estrato granuloso están conformados por una a dos fila de células. El estrato córneo tiene de una a dos filas y su nivel de queratina es relativamente bajo, comparado con un ser humano; además de que cuenta con un mayor número de filas de células.



La piel clara u oscura depende de la cantidad de melanocitos, células que se encargan de producir melanina y que son parte de la histología normal de la piel, así como de la presencia de cantidades variables de melanina.



En la dermis, segunda capa de la piel compuesta de tejido conectivo, se encuentran diversas células que protegen la piel ante diversos antígenos. Entre ellos destacan las células cebadas, que tienen una vital importancia para la protección inmunológica y tienen el papel de modular la inflamación al liberar mediadores químicos cuando detectan alguna sustancia extraña. También son responsables de las enfermedades alérgicas.



TIPO DE PELO

En la dermis se encuentran los anexos, es decir, el pelo y las glándulas sebáceas —no cuentan con glándulas sudoríparas— que proporcionan protección tanto al pelo como a la piel.



El pelo tiene un crecimiento tilotrico, es decir, dividido por tres fases: crecimiento activo (anagen); muerte (catagen); y descanso o reposo, en la que el folículo no sintetiza aún las proteínas del pelo (telogen).



“En el caso del pelo del felino, nos podemos dar cuenta que este no crece en forma perpendicular, no está completamente vertical, tiene una inclinación aproximadamente de 30 a 45 grados y eso hace que al crecer, vaya de craneal a caudal”, apuntó Arjona Torres.



Cuentan también con un músculo erector del pelo que se contrae cuando se presenta una estimulación nerviosa, provocando su erización; así como algunos pelos con sensibilidad táctil conocidos como vibrisas, que se encuentran en las mejillas (bigotes), en las cejas y en la parte palmar de las extremidades anteriores.



Fuente:http://www.sinembargo.mx/14-01-2018/3372799