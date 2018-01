¿Conoces a las mascotas más poderosas de la historia?

(Tomada de la Red)

Trump rompió una nueva tradición en la Casa Blanca. Para algunos es una vana tradición, pero para otros es una de las tradiciones más adorables y lindas que alguien podría seguir. Pero dicen que de gustos no está nada escrito así que Trump decidió seguir sus preferencias y no tener una mascota en la Casa Blanca.Según Ed Lengel, jefe de historia de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, las mascotas «ayudan a crear una atmósfera de familia; un lugar de convivencia. Es un lugar donde una familia vive, juega y disfruta de la compañía del otro». Quizá fue por ese motivo que a lo largo de la historia todos los presidentes tuvieron mascotas (perros, gatos y hasta osos).¿Quieres conocer las mascotas de todos los presidentes?Zachary Taylor (1849-1859): Apollo, un pony de circo.Millard Fillmore (1850-1853): Mason y Dixon: ponys.Franklin Pierce (1853-1857): 7 perros y 2 pájaros japoneses.James Buchanan (1857-1861): Águilas calvas y un perro.Abraham Lincoln (1861-1865): Conejos; Jip, su perro; Tabby y Dixie, sus gatos; Nanny y Nanko, sus cabras, entre otras mascotas.Andrew Johnson (1865-1869): ratones blancos.Ulysses S. Grant (1869-1877): Rosie, su perra; Jeff Davis, un caballo de batalla; Julia, una yegua de carrera, entre otras mascotas.Rutherford B. Hayes (1877-1881): Siam, el primer gato siamés en llegar a América; una cabra, entre otras mascotas como perros y caballos.James Garfield (1881): Kit, una yegua, y Veto, un perro.Chester A. Arthur (1881-1885): caballos, muchos caballos.Grover Cleveland (1885-1889 y de 1893-1897): Cocker, Collie, San Bernardo, canarios, Héctor su caniche francés, ponys, peces dorados japoneses.Benjamin Harrison (1889-1893): Dash, un Collie; Mr. Reciprocity y Mr. Protection, dos zarigueyas.William McKinley (1897-1901): Washington Post, un loro mexicano; gallos y gatitos.Theodore Roosevelt (1901-1909): fue un presidente con muchas mascotas. Bleistein, Renown, Roswell, Yagenka fueron algunos de sus tantos caballos; perros, serpientes, guacamayos, gatos, conejos, canguros, conejillos de India, hiena, coyote, osos, loros, cebra, lagarto… y la lista puede seguir.William Taft (1909-1913): Pauline Wayne y Mooly Wooly, dos vacas; Caruso, su perro.Woodrow Wilson (1913-1921): una oveja; Mountain Boy, su perro galgo y más.Warren Harding (1921-1923): Pete, una ardilla; Old Boy, un bulldog inglés.Calvin Coolidge (1923-1929): Prudence Prim, Collie; Peter Pan, un terrier; Nip y Tuck, canarios; Enoch, un ganso, burros, tigres.Herbert Hoover (1929-1933): Big Ben, un pastor alemán; lagartos y más perros.Delano Roosevelt (1933-1945): Major, pastor alemán; Tiny, pastor inglés.Harry S. Truman (1945-1953): Feller, un cocker.Dwight D. Eisenhower (1953-1961): tuvo a Gabby, un periquito.John F. Kennedy (1961-1963): Gaullie, caniche francés; Pushinka, de raza mixta (fue un regalo de Nikita Khrushchev); gatos, ponys, hamster, conejos y caballos.Lyndon B. Johnson (1963-1969): dos beagles, un collie y un perro de raza mixta.Richard Nixon (1969-1974): Vicky, una caniche; Pasha, un terrier.Gerald Ford (1974-1977): Liberty, un golden, Misty, su cachorrito; Shan, un gato siamés.Jimmy Carter (1977-1981): Grits, collie; Misty Malarky, un gato siamés.Ronald Reagan (1981-1989): Fuzzy, un pastor belga, otros perros y algunos caballos.George HW Bush (1989-1993): Millie, su perra, y Ranger, su cachorro.Bill Clinton (1993-2001): un gato y un labrador retriever.George W. Bush (2001-2009): Miss Beazley, terrier; Ofelia, una vaca.Barack Obama (2009-2017): Bo y Sunny, dos perros.¿Conocías esta tradición de tener una mascota en la Casa Blanca?Fuente:https://www.vix.com/es/actualidad/195069/conoces-a-las-mascotas-mas-poderosas-de-la-historia