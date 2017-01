Cómo cuidar de un perro de raza grande

(Tomada de la Red)

Si usted no pudo resistirse a los encantos de un hermoso perrito, y acabó inmediatamente a su casa, sin tomar en cuenta el tamaño que se podría lograr si se convirtiera en adulto… O aún se quedó encantado con el gran hombre que usted vio en el refugio, y lo adoptó sin reflexionar por un minuto acerca de… Este artículo fue hecho para usted. Vamos a contar cómo cuidar de un perro de gran tamaño.Información que usted debe considerar si usted quiere tener un perro de gran porteSiempre es aconsejable que, a la hora de incorporar un animal a nuestro hogar, tomemos en cuenta una serie de variables. Porque, como usted ya sabe, los perros no son objetos de los cuales se puede deshacer, si las cosas no funcionan como estaba previsto o como usted pensaba que debían funcionar. Entonces, la responsabilidad es la palabra que se debe priorizar.por lo tanto, si usted quiere compartir sus días con un perro de gran porte, se debe tener en cuenta que:Usted tiene un animal doméstico que, cuando alcanza su tamaño definitivo, va a superar, al menos, 20 kg de peso.Los gastos serán mayores,, ya que estos animales comen más, los accesorios también son más caros, el presupuesto de veterinario será mayor, etc.Usted necesitará contar con un espacio en su casa para que tanto el animal como el moradores humanos tengan cierto confort.Por tener un mayor tamaño, es posible que los movimientos del perro, en algunos casos, son más torpes y causan más destrucción.Si usted lo tiene desde cachorro, no debe descuidar la socialización de él, ni de la educación en normas básicas de comportamiento. en Caso contrario, cuando crezca, será mucho más difícil adestrá de él. Y, aún que su mascota sea buena, la estructura corporal de la misma puede llegar a intimidar a los demás.SI USTED QUIERE UN PERRO DE RAZA DE TAMAÑO GRANDE, VAMOS A CONTAR COMO HACER PARA CUIDAR BIEN DE ÉL.Alimentación de los perros de tamaño grandeEn relación a la alimentación de un perro de gran porte, usted no debe considerar solamente el factor económico. De esta forma, consulte con un veterinario acerca de cómo usted necesita para alimentar correctamente el gran hombre en cada etapa de su vida.tenga en cuenta que un cachorro con estas características multiplicará rápidamente su peso en los primeros meses. Entonces, es importante que, en su dieta, hay cantidades suficientes de proteína y calcio, pero que la ración no es muy calórica. Además de que, si el animal tiene sobrepeso, los problemas óseos no tardarán en aparecer.Recuerde que los perros de gran porte crecen más lentamente que los de pequeño porte, pero también viven menos que los pequenininhos. Su tiempo de vida media es de 10 años.Necesidad de paseos y ejercicios físicosLos perros de raza grande suelen ser animales con mucha energía. Muchos de ellos tienen un historial como perros de trabajo (pastoreo, rescate, seguimiento, asistencia, etc).Así, se da como seguro que usted deberá invertir un tiempo suficiente en paseos y ejercicios físicos. Y de cara aprovecha para usted que hacer ejercicio también. O se puede considerar la opción de registrarlo en algún lugar donde se aprende a practicar algún deporte canino.también Es importante que usted cuente con un gran aparato de juguetes para tu bichão. de Esta forma, se evitará que en algún momento él se aburren – él estraçalhe su ropa, calzado, muebles o su jardín.Responsabilidades a la hora de incorporar un perro de nuestras vidasEn todo caso, sin importar el tamaño de su perro, la idea es que lo mime y que cuide muy bien de él. Que usted sea responsable por él y que, si las cosas no son tan perfectas como se la imaginó en un principio, que pueda tener la paciencia para mostrar cómo quieres que se comporte.Y la abandono no debería ser la palabra a ser considerada cuando hablamos de animales de compañía. Entonces, una vez más, a la hora de tener un amigo de cuatro patas, considere si usted está dispuesto a invertir tiempo y dinero que el cuidado de él va a exigir.Además, si usted quiere un perro de raza de gran tamaño, recuerde que los gastos y la cantidad de horas que deberá usar en paseos, ejercicios e higiene, lógicamente, serán mayores.Pero, piense también que, si usted ya está dispuesto a asumir las responsabilidades de tener una mascota, el amor y la compañía que el animalzinho proporcionará a usted serán incondicionales. por supuesto, usted no se arrepentirá.Fuente:http://pysnnoticias.com/como-cuidar-de-un-perro-de-raza-grande/