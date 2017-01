UAM crea croqueta anticonceptiva para perros

(Tomada de la Red)

Con el fin de reducir la población de perros callejeros que surge principalmente por el abandono, una estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Iztapalapa, ha diseñado una croqueta anticonceptiva.



Sheila Irais Peña, estudiante de doctorado de la Facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ), explica que la croqueta ayuda a inhibir uno o dos celos en las hembras.



Situación de perros callejeros en México

Un informe de la organización Animal Héroes en junio de 2016, reveló que cerca de 23 millones de perros viven en las calles de todo México, cifra que se incrementa con los abandonos.



Datos de la Secretaría de Salud, indican que en 2013, tan sólo en la Ciudad de México, un millón dos mil perros vivían en estas circunstancias.



Por ello, Irais Peña busca frenar a la población canina con un método seguro, que no cause dolor y no sea invasivo.



¿Por qué una croqueta?

En este sentido explicó que la idea de un anticonceptivo en croqueta, surgió debido a que los métodos anticonceptivos existentes, por ejemplo la esterilización quirúrgica, progestina (anticoncepción hormonal), andrógenos o productos hormonales, dañan y causan otros problemas como mastitis, biometras, etc.



Por ahora el proyecto, que es asesorado por el académico Héctor Serrano, está en fase experimental, además de que estudian los efectos que puede provocar a corto y largo plazo.









