¿Por qué tu perro hace del baño por toda la casa?

(Tomada de la Red)

¿Cuántas veces dejamos a nuestro perro estar por toda la casa, lo entrenamos para que no haga desastres y para que haga sus necesidades donde debería, pero de pronto caminas por la sala y tu alfombra está mojada o lo que es peor ¡tú cama!? En ese momento no entiendes por qué tu perro lo hizo y quisieras regañarle y corregirlo, pero ¿qué puede provocar ese comportamiento?



Si tu amigo hace sus necesidades en el lugar menos apropiado, puede que esté pasando por problemas de comportamiento que puede deberse a muchas situaciones.



Los perros necesitan un período para aprender y eso es durante los primeros meses para diferenciar lo correcto y poder seguir con el aprendizaje. Hasta los cuatro o cinco meses es muy difícil de controlar estas necesidades, por lo que durante este proceso, debes de ser paciente y enseñarle dónde puede hacer su necesidad y dónde no.



¿Por qué se porta así tu perro?

Si tu perro no es un cachorro y tiene este incómodo comportamiento, entonces puede estar sufriendo alguno de los siguientes problemas:



Médicos: es importante que descartes problemas de salud, en especial los de tipo urinario y digestivo, para poder darle un tratamiento y mejorar este problema.

Marcaje: generalmente los perros machos marcan su territorio orinando en superficies, sobre todo en la pubertad. La cantidad de orina que expulsa es poca y una de las curas que recomiendan es castrar a temprana edad a tu mascota.

Excitación: es habitual en cachorros y jóvenes en momentos de mucha felicidad como el juego o la llegada de su dueño, pues provoca que se orinen por la emoción.

Miedo: esto pasa muy a menudo cuando el perro es castigado con mucha frecuencia. Los perros con naturaleza nerviosa son más propensos a este problema. En estos casos la eliminación de castigos y adoptar reprimendas más suaves serán tú mejor opción.

Separación o soledad: ocurre cuando el perro se queda solo. En este caso, es importante tratar su problema de ansiedad y procurar no dejarlo solo por tiempos muy largos.

¿Cómo evitarlo?

Ya que existen diferentes causas que pueden originar este comportamiento en tu perro es recomendable realizar un diagnóstico que será diferente en cada ocasión. Incluso existen pautas correctas que nosotros como dueños debemos de seguir como:



Limpieza correcta

Dejar de castigarlo

Adecuarle un lugar especial

Sacarlo a pasear

Son diferentes los métodos para enseñarle a tu perro a hacer sus necesidades en el lugar correcto, lo importante es tenerles paciencia y educarlos muy bien para que no se repitan estas conductas de comportamiento





Fuente:http://sumedico.com/perro-del-bano-toda-la-casa/