Love bombing, la nueva tendencia amorosa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con tan sólo una semana de conocerse se empeñará en hacerte sentir que su amor viene de vidas pasadas



Ok, tenemos que ser honestas, esta nueva tendencia en el amor suena muy millennial 3.0, pero en realidad el Love bombing es un concepto que se gestó en los años 70, pero vamos por partes, ¿qué es el love bombing? Como su nombre lo indica es un bombardeo de amor, esta idea la creó una secta estadounidense conocida como Unification Church of the United States y básicamente se utiliza para engañar a las mujeres a través de bombas de amor o sobredosis de afecto. Así, las víctimas, solo se sienten protegidas y seguras dentro de una relación donde los hombres tienen grandes muestras de afecto y amor desproporcionado para rechazar la, en teoría, hostilidad del mundo exterior.



Sin embargo, a últimas fechas ha tomado gran revuelo y otro sentido, pues en el siglo XXI el Love bombing es una técnica para atrapar a la persona de la que estás enamorada. Todo esto es, claro, en teoría.



La persona que suele realizar el love bombing es generalmente alguien inseguro, ególatra, narcisista y tóxico, por lo que para atrapar a la persona con la que quiere estar, la bombardea con grandes detalles y excesivas muestras de amor, esto con el fin de manipularla a través de la sobreatención amorosa y afectuosa, para después manipular y castigar con chantajes emocionales.



Una de las características principales de este comportamiento es que se trata de personas psicópatas o sociópatas. Regularmente estas personas proyectan mucha seguridad en sí mismas, son autosuficientes, narcisistas y ambiciosas. Por lo tanto, cualquier persona se puede sentir fascinada por alguien así.



Ten cuidado, el love bombing comienza siempre de forma maravillosa, te habla todos los días, te invita a salir y lo presume con mensajes súper tiernos en sus redes sociales, te presenta con toda la familia y amigos, sostiene una y otra vez que eres su alma gemela, pero ojo, las primeras señales de su hostigamiento podría ser que si tus amigas te invitan a una comida y no le avisas te hará sentir fatal y ahí comenzará su manipulación.



Estas son las fases del Love bombing



– El mundo es ideal. Con tan sólo una semana de conocerse se empeñará en hacerte sentir que su amor viene de vidas pasadas, por lo que juntos todo lo podrán.



– De regreso al mundo real. Cuando sienta que ya te tiene envuelta de amor mostrará en todo momento su furia, desaprobación, castigo, presión y amenazas. Todo como parte de su manipulación para convertirse en el dueño de tus sentimientos, pensamientos, acciones y decisiones. Estos cambios los consigue a través de engaños. Deja de dar el amor que daba antes para castigar por cada comportamiento distinto al que espera. Su juego caerá en un círculo vicioso, pues comenzará de nuevo a enamorarte, te someterá y querrá volver a empezar.



– Al final querrá que renuncies a tu vida social. Ojo, ten cuidado en este paso, pues con sus constantes muestras de celos y castigos sutiles te hará que renuncies poco a poco a tus amigos, familia y motivaciones.



Salir de una relación así no es nada sencillo, pero lo puedes lograr si buscas ayuda con tus amigos o familiares, pero sobre todo si tienes la determinación de dejar esa relación a un lado y alejarte para siempre de esa persona tóxica.