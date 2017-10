CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

4 Razones Para Tomarse Un ‘Break’ De Su Relación



Cuando escuchas la palabra ‘break’, muchas cosas vendrán a tu mente: un inevitable rompimiento disfrazado de un ‘break’, y un bonche de preguntas al respecto: ¿Y si ya no regresan? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Qué significa?



No te angusties: no todo está perdido. Aunque el popular ‘break’ sea considerado como el beso de la muerte para las parejas, a veces es de utilidad.



Para crecer: Digamos que quieres seguir una nueva carrera y te aceptaron para hacer tus prácticas profesionales en un lugar increíble, el problema es que tienes un trabajo de tiempo completo, un hogar que mantener, y una relación que nutrir. En este caso, tal vez sea bueno tomarse un ‘break’ y, en unos meses, quizá ya estás completamente satisfecha contigo misma y lista para hacer que tu relación sea nuevamente tu prioridad.



Ya no te gusta tanto: Un ‘break’ te dará perspectiva. Quizá sólo necesitas unos días para explorar tus verdaderos sentimientos. O tal vez tú y tu galán estén en lugares diferentes ahorita. También puede ser que la chispa se haya desvanecido. Créeme, no quieres estar con alguien que no te haga sentir algo más, y un ‘break’ será lo que necesitas para considerar lo que tienes.



Compatibilidad: Al principio de casi toda relación, la lujuria muestra el camino. No pueden quitarse las manos de encima y muchas veces toman decisiones con base en cómo se ve físicamente el otro. Durante esta etapa, es importante tomarse un ‘break’. ¿Te gusta él o sólo su cara? ¿Sus metas son parecidas? ¿Son compatibles o sólo te interesa el sexo? Sólo el tiempo y un descanso te lo dirán.



Decidir lo que quieres: Últimamente, un ‘break’ ocurre cuando sienten que algo anda mal. Podrías amarlo, pero tal vez no sea el hombre para ti. Igual es un mejor amigo, y tú lo quieres como algo más. O puede que algo más grave haya pasado, como una infidelidad o un problema mayor. En estos casos, el ‘break’ no sólo resulta importante, sino también necesario. ¿De verdad quieres seguir en esta relación? Es el momento de tomar una decisión importante.