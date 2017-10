Pelos en la nariz, la nueva tendencia de horror en Instagram

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Si creías que lo de las cejas onduladas y las uñas con cabello ya eran demasiado, pues esta nueva tendencia te dejará horrorizada



No podemos saber a ciencia cierta en qué momento comenzaron a surgir todas estas tendencias extravagantes, pero lo que es cierto es

que Instagram se volvió el lugar perfecto para verlas y más de una vez nos dejaron con la boca abierta. Y es que el Internet es un espacio libre donde podemos debatir y expresarnos a nuestra manera.



Y esta vez algunos usuarios de Instagram lo ha hecho de una manera increíblemente extraña, ya que recientemente ha comenzado a

circular una nueva tendencia de maquillaje donde su principal objetivo es recrear los vellos de las fosas nasales de un tamaño

exageradamente grande. ¿Con qué propósito? Rechazar los estándares de belleza impuestos por la sociedad.



Lo cual es una buena causa: sin embargo, no podemos evitar pensar si es realmente necesario gastar dinero en extensiones de pelo para

nuestra nariz o en su caso gastar una sombra costosa para recrear vello por vello. Sin duda esto está a consideración de cada una de

nosotras y no todas nos atreveremos hacerlo.