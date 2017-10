¿Viajar en viernes 13 es de mala suerte?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con la llegada de octubre, varios países del mundo se preparan para Halloween. Pero lo que para algunas personas hay una fecha más

terroríca marcada en el calendario: viernes 13.



Quienes no creen en la mala suerte, tal vez piensen que viajar en esta fecha podría significar vuelos más baratos por la baja demanda.



Sin embargo, un estudio del metabuscador de vuelos y hoteles Viajala (viajala.com.mx) muestra que este no es un factor influyente.



Según los resultados, los viajeros latinoamericanos realizan búsquedas de forma común durante los viernes 13. Los precios tienen una variación normal durante éste y otros viernes del año, por lo que se cree que no es una superstición que afecte a nuestra región.



De acuerdo con una estadística presentada por Aviation Safety Network, el viernes 13 no es una fecha donde exista mayor cantidad de accidentes de avión. Del 1 de enero de 1945 al 13 de septiembre de 2013 ocurrieron dos mil 288 accidentes fatales en aviones de

pasajeros; es decir, un promedio de .091 por día. En este periodo hubo 118 “viernes 13”, en los cuales sucedieron ocho de esos accidentes fatales, obteniendo un promedio de .067 por día.