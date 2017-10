¿Qué comer si tienes presión alta?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica la hipertensión, también conocida como tensión arterial alta o elevada, como un

trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente, lo que puede dañarlos.



Cada vez que el corazón late se bombea sangre a los vasos que la transportan a todas las partes del cuerpo. La tensión arterial es la

fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos (arterias) al ser bombeada. Cuanto más alta es la tensión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear.



La mayoría de las personas con hipertensión no muestra ningún síntoma. En ocasiones, la hipertensión causa síntomas como dolor de

cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales, pero no siempre es así. Si no se controla puede provocar un infarto de miocardio, un ensanchamiento del corazón y, a la larga, una insuficiencia

cardíaca. Es importante llevar una buena alimentación que ayude a tener nivelada la presión y estos alimentos pueden ser aliados:

Plátano: Las personas que padecen hipertensión es recomendable que consuman, al menos, un plátano diario (una pieza), ya que es una de

las mejores fuentes de potasio, clave para reducir los niveles de presión arterial. De acuerdo con una investigación realizada en la India, el consumo de 2 plátanos al día puede llegar a reducir hasta un 10% los niveles de presión arterial alta.



Apio: Es un alimento diurético y depurativo que nos ayuda a eliminar las sustancias tóxicas de nuestro cuerpo. Se debe consumir

preferentemente crudo, bien sea en ensaladas o jugos.



Ajo: Este alimento ayuda a reducir el colesterol, mejora la circulación y, gracias a ello, disminuye los niveles de presión arterial. Se recomienda consumir ajo crudo, ya que de esta forma se aprovechan todas sus propiedades. Otra opción es tomar 2 veces al día unas 6 u 8 gotas de extracto de ajo diluido en agua.



Semillas de sandía: Muchas personas desechan las semillas sin saber que éstas contienen propiedades que son muy buenas para la salud

arterial y los riñones. Contienen una sustancia llamada cucurbocitrin, que tiene la capacidad de dilatar los vasos sanguíneos y mejorar la función de los riñones. Además, estas semillas combaten la hipertensión y alivian los molestos dolores de la artritis.



Betabel: Su jugo contiene nitratos de origen natural, que se convierten en ácido nítrico, el cual relaja y dilata los vasos sanguíneos. Al mejorar el flujo sanguíneo se reduce la presión arterial.



Yogur: Reduce los valores de colesterol sanguíneo. La experta en nutrición Fernanda Alvarado asegura que éste es una gran fuente de

calcio -elemento químico que se encuentra disuelto en el ácido láctico por lo que es más sencillo que nuestro sistema digestivo lo absorba mejor y obtengamos sus bondades-.