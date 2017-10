Hoteles de Disney permitirán mascotas

LAKE BUENA VISTA, Florida(AP )

Los hoteles de cuatro estrellas en el Walt Disney World Resort permitirán que los huéspedes lleven sus mascotas a partir del domingo.



Los hoteles cerca de Orlando, Florida, son Disney's Yacht Club Resort, Disney Port Orleans Resort-Riverside, Disney's Art of Animation Resort y cabañas en Fort Wilderness Resort & Campground. The Yacht Club añade 75 dólares diarios a sus precios por habitación para invitados caninos y los otros tres 50 dólares.



El programa piloto aceptará reservaciones hasta octubre de 2018. Se permitirán dos perros por habitación.



El Pluto's Welcome Kit incluye una alfombrilla, tazones, etiquetas de identificación de la mascota, bolsas plásticas y mapas de áreas donde se pueden pasear a los perros. Una instalación contigua, Best Friends, ofrece cuidar a la mascota y otros servicios.