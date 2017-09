¿Sabes qué es el 'couchsurfing' de mascotas?

BUENOS AIRES, Argentina(Tomada de la Red)

La tendencia pisa cada vez más fuerte. Ya hay al menos tres plataformas que se dedican a conectar dueños de animales con posibles cuidadores. Todos los casos despliegan un mapa de la ciudad para contactarse con personas que viven cerca. También funcionan con calificaciones de los usuarios, como hacen TripAdvisor o Mercado Libre.El cuidador pone el precio, que va de los 20 a 500 pesos por noche. Aunque el intercambio es económico, el tono es mucho más sensible que en los sitios de compra-venta. "Doy la vida por mi perro y por todos los demás", se presenta Laura, del barrio de Palermo. "Cuidado, experiencia y amor", ofrece Johanna de Almagro.Muchos cuidadores brindan servicios extras, como practicar ejercicios físicos o aplicar medicamentos. Por lo general, los dueños llevan a sus casas el alimento, la cucha y los juguetes. Cuando están distanciados varios días, los anfitriones hacen para los dueños un seguimiento en tiempo real: envían fotos, videos, o filman en vivo a las mascotas.Una de las plataformas que ofrece el servicio es DogHero, de origen brasileño, que está disponible en Buenos Aires y Rosario. Cuenta con más de 700 casas de anfitriones dispuestos a dar un hogar transitorio y tiene unos 7.500 perros registrados.Lia Linarez vive en Nuñez y se sumó hace tres meses. "Hasta ahora cuidé cinco perritos. Un schnauzer es 'cliente fiel': así aparece en mi perfil porque lo cuidé dos veces", dice a Clarín. "Me encantan los perros y no tengo. Es como ser una tía", bromea. Cobra 200 pesos por día, el 75% es para ella y el 25% para el sitio.Otra de las "app" es GuauSurfing, que vendría a ser como el couchsurfing --la tendencia de compartir el sofá entre viajeros-- pero para animales. Fue fundada por dos hermanos argentinos, Mateo y Tomás Criado. Tiene 1.500 usuarios, 350 cuidadores aprobados y 100 pendientes de verificación.Por su parte, Mascotasinn nació como una necesidad de su creadora, Belén Posse Molina, que tiene tres perros. Con 2.200 usuarios, crece "de a poco" porque ella analiza a cada cuidador y evalúa los perfiles. Por eso, de 2.000 cuidadores registrados, sólo se publicaron 140 en Buenos Aires. Es la más "bichera" de las plataformas: además de perros y gatos, incluye aves, conejos, reptiles, roedores, peces y hurones.Anabella Gorena tiene dos gatos, pero no le alcanza. Como no puede alojar todos los que le gustaría tener, optó por recibir los ajenos. "Lo veo como una oportunidad. Hasta ahora cuidé tres perros y por lo menos 10 gatos ", cuenta. Vecina del barrio de Monte Castro, cobra 250 pesos por jornada. Todavía no llegó a su casa un hamster, pero va a pasar cualquier día: "Lo tengo como opción en el perfil porque tuve peces, aves y roedores. Sé los cuidados que necesitan".FUENTE: El Clarín