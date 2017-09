También puedes donar para animales afectados por 'Irma'

PUERTO RICO(Tomada de la Red)

"Los artículos más solicitados son: mantas, collares, camas, alimento seco, kennels, casitas y agua”, explicó Iris Quiñones, presidenta de la Organización de Oficiales Investigadores de Maltrato Animal (OICA).Porque las mascotas también sufrieron el embate del Huracán Irma, el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico (CMVPR) y organizaciones sin fines de lucro unieron esfuerzos para recabar ayuda para recolectar artículos de primera necesidad y alimento en nueve centros alrededor de la isla a partir del miércoles y hasta el sábado 16 de septiembre.“Ante la gran necesidad de coordinar esfuerzos por las mascotas, nos hemos unido a las organizaciones que también velan por el bienestar de los animales para de una manera coordinada, proveer unos centros de acopio para artículos necesarios para los animales. Utilizaremos siete clínicas en diferentes regiones de la isla y nuestra sede como centro de donativos,” explicó el doctor Walter Colón, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico.El presidente del Colegio exhortó a llevar los donativos a los centros ubicados en los municipios de San Juan, Fajardo, Ponce, Quebradillas, San Germán, Jayuya, Barranquitas, la sede del CMVPR y en las oficinas de la Organización de Oficiales Investigadores de Maltrato Animal (OICA), en Summit Hills. Las lista de clínicas para realizar las donaciones puede ser consultada en la página del CMVPR, accediendo a www.cmvpr.org donde además podrán obtener una guía sencilla de cómo desarrollar un plan de emergencia que incluya a las mascotas y una lista de artículos para un kit de emergencia.“Queremos que cada artículo llegue donde más se necesita. Por eso, la primera entrega se dirige a Vieques y Culebra, así como Loíza y Vega Alta, donde ya se nos ha comunicado hay más necesidad para atender a las mascotas. Los artículos más solicitados son: mantas, collares, camas, alimento seco, kennels, casitas y agua”, explicó por su parte Iris Quiñones, presidenta de la Organización de Oficiales Investigadores de Maltrato Animal (OICA).Las organizaciones colaborando son: Pet SOS, Pet ID, TLC Animals Rescue, United for a Cause Foundation, Tikoso, Fundación por los Animales, Helping Hand Foundation de PR, Bambie Rottweiller, Adora Negrón, Rabito Kontento, MSPBA, Vero Wiwi Events, Amigos de los Animales, Jonans López Santuario San Sebastián Mártir.Finalmente el doctor Colón exhortó nuevamente a los dueños de mascotas mantener al día el plan de evacuación que incluya a las mascotas y a revisar el kit de emergencias ya que la temporada de huracanes no ha finalizado. Para información pueden comunicarse el Colegio de Médicos Veterinarios al 787-283-2840 .Centros de acopio:San JuanColegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, lunes a viernes, de 8:00am a 5:00pmCentro de Especialistas Veterinarios de Puerto Rico, lunes a viernes, de 8:00am a 5:30pmOficina de OICA 787-308-4400 o 787-403-9004QuebradillasHospital Veterinario de Quebradillas, lunes a viernes, de 9:00am a 5:00pm, y sábado, de 9:00am a 12:00pmPonceHospital Veterinario Ambuvet del Caribe, lunes/martes/miércoles, de 9:00am a 5:00pm; jueves/viernes, de 1:00pm a 6:00pm; y sábado, de 8:30am a 1:00pmFajardoClínica Veterinaria del Este, lunes a viernes, de 8:00am a 12:00pm y de 1:00pm a 4:00pmSan GermánClínica Veterinaria San José, lunes/martes/miércoles, de 8:30am a 4:00pm; jueves/viernes, de 8:30am a 3:00pm; y sábado, de 9:00am a 12:00pmJayuyaJayuya Veterinary Services, lunes/martes, de 8:00am a 5:00pm; y sábado, de 9:00am a 2:00pmBarranquitasClínica Veterinaria Montemar, de lunes a viernes, de 8:00am a 5:00pm; y sábado, de 9:00am a 3:00pmFUENTE: https://www.periodicolaperla.com/irma-anuncian-lugares-ciudadanos-donen-articulos-alimentos-mascotas/