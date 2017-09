Te damos 3 looks para usar con el iPhone 8 y iPhone X

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ayer se presentó ante el mundo el nuevo iPhone 8, 8Plus y X junto con la serie 3 del legendario Apple Watch. Entre todas sus características que podrás leer en esta nota, se encuentra una que pocos se han atrevido a lanzar: Este teléfono sin duda marcará una referencia en el mundo de la moda por su increíble diseño y su fantástico acabado tecnológico.Es por eso que nosotras hicimos tres outfits que sin duda quedarán bien con el Iphone X, Iphone 8 y el Apple Watch Serie 3.No podemos hacer nada más que rendir homenaje al creador del iPhone, Steve Jobs. Y a pesar de que ya no se encuentre entre nosotros, sabemos que su memoria ha perdurado a la historia. Busca piezas perfectas para este otoño como un top con cuello de tortuga, unos jeans, botines y una bucket bag. No olvides que tu mejor accesorio será el iPhone X cuya característica principal es que ya no posee el botón de inicio, y, por tanto la forma de desbloquearlo será con un reconocimiento facial ultra moderno. Por eso que debemos lucir impecables para la cámara de nuestro teléfono favorito.El nuevo modelo de la compañia Apple esta construido totalmente de vidrio. Y nosotras, que siendo románticas decidimos lucir como todas unas fashionistas enamoradas del estilo de Apple y su nuevo teléfono. Elige faldas drapeadas al estilo Gucci y combínalas con tops de lentejuela para la noche o lisas para la tarde. Complementa con unos lentes obscuros y unos zapatos cómodos porque este outt es perfecto para un paseo lleno de seles con la cámara de 12 megapixeles.¿Esto es el futuro? Para lucir espectacular y como nunca antes, elegimos un look súper arriesgado para complementar con el nuevo Apple Watch serie 3. Su capacidad para determinar y organizar nuestra vida es impresionantePor lo pronto, escoge piezas muy avanzadas para la temporada, como un vestido-playera que le dará un toque urbano y oversized con unas botas cuyos detalles sean los protagonistas. Los mini-glasses serán tendencia en otoño así que no dudes en usarlo. Combínalo con un Apple Watch serie 3 plateado o blanco y una bolsa cruzada.