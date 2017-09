¿Qué le pasa tu cuerpo cuando dejas el azúcar?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Consumir azúcar refinada, aunque no lo notemos, es algo que hacemos de manera cotidiana pero, ¿qué impacto tiene en nuestro cuerpo? Según la doctora Norma Soffer, experta en trastornos de la alimentación, todos los órganos se ven afectados con el exceso en el consumo de azúcar.El sistema digestivo, por ejemplo, se ve perjudicado ya que “el cuerpo está diseñado para comer alimentos naturales, cuando vivían los hombres en las cavernas nos llenábamos por capacidad estomacal y no por las calorías que consumíamos (…) la naturaleza no tomó en cuenta que esos alimentos iban a verse procesados y que por lo tanto se achican en volumen y se agrandan en contenido calórico, por ello podemos estar consumiendo en una sola comida hasta dos mil calorías y no sentirnos satisfechos”, esto provoca que la digestión sea lenta, y a su vez, causa somnolencia y falta de disposición para realizar los quehaceres cotidianos, asegura la experta en nutrición.“Al dejar de consumir azúcar nos sentimos más alertas, estamos con una mejor disposición tanto emocional como física para prestar atención”. También mejoran las habilidades mentales, la memoria, la concentración y la percepción de lo que sucede a nuestro alrededor, ya que “el cuerpo está menos ocupado digiriendo azúcar y más ocupado en los estímulos externos que la vida nos ofrece”.En contraste, dejar de consumir azúcar y no tenerla de una fuente natural tiene consecuencias debido a la falta de carbohidratos que puede generarse.En la opinión de la doctora Soffer, los niños son la parte de la población que más afectada se ve por el consumo de azúcar, ya que ingerirla les genera picos de ansiedad, lo cual evita que se concentren en sus actividades, pues el niño puede encontrarse soñoliento, ansioso y/o agresivo.“Los niños hiperactivos si no consumen azúcar tienen una mejor respuesta a sus tratamientos, tanto farmacológicos como terapéuticos para mejorar su estado de atención”.Dejar de endulzar los alimentos implica un esfuerzo, por ello, dos de las opciones son la miel de agave y la stevia (la llamada planta de los diabéticos) ésta última “es procesada de manera natural para endulzar los alimentos y no tiene ninguna restricción para las personas”.Por otro lado, la doctora Norma Soffer declara que la fruta es el mejor sustituto pero, “no en forma de jugo sino en su estado natural, con todo y el gabazo y los huesos en caso de que sean comestibles (…) con su cáscara, como el caso de la manzana y la pera”, pues todos estos son componentes naturales que contienen fibra.No obstante, el hecho de que la fructosa sea natural no quiere decir que las frutas pueden consumirse en exceso. “Las personas en general pueden consumir aproximadamente tres o cuatro raciones dependiendo de su dieta y del nivel de azúcar en ellas", asegura la experta en alimentación. Algunas de las frutas más dulces son la cereza, el plátano, el mango y los frutos secos, así que hay que comerlos con medida.La doctora Norma Soffer, entrenada en Estados Unidos y México, ha dedicado más de 20 años al tratamiento de comedores compulsivos. Por su práctica privada han pasado miles de personas con sobrepeso y compulsión a la comida. Además es fundadora y directora de Diät, aplicación móvil que está por lanzarse y brindará atención personalizada desde tu celular para bajar de peso saludablemente.Para más información consulta: diat.mx