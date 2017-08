Mejora tu salud bebiendo vino

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Tomar mucho no es bueno para tu salud, pero si tuvieras que elegir tu veneno… tu mejor opción será el vino. Cualquier consumo de alcohol en moderación (no más de un vaso al día) podría proteger tu corazón y vasos sanguíneos. ¿Pero el vino no es mejor?Mejora tu pielEl vino contiene un antioxidante llamado resveratrol, típicamente encontrado en las uvas. Hay estudios que sugieren que previene el daño a los vasos sanguíneos y disminuye los malos niveles de colesterol, pero hay nuevas investigaciones que sugieren que también hace maravillas con tu piel.Resulta que el resveratrol es capaz de inhibir el crecimiento de las bacterias que causan acné… de hecho es hasta mucho mejor que el peróxido benzoico. Tan bueno ha resultado ser que ya existen compañías que incluyen este antioxidante en sus productos antienvejecimiento.Mejora la salud de tus dientesUn vaso de vino tinto podría proteger tus dientes y encías. Según un estudio americano, el vino rojo tiene poderes antimicrobianos contra las bacterias que provocan la caída de los dientes y enfermedades en las encías.Se sospecha que tenga algo que ver con los polifenoles, un grupo de fotoquímicos incluyendo al resveratrol.Te protege de los resfriadosTomar un poco de vino podría mejorar tu sistema inmune. Según un estudio español, las personas que toman vino tienen menores probabilidades de desarrollar resfriados. ¿Por qué? Nuevamente por culpa de los antioxidantes de la uva, los cuales reducen la inflamación y mejoran la respuesta inmunológica del cuerpo.¿Necesitabas más razones para tomar vino?FUENTE: Eme de Mujer