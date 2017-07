¿Qué debo hacer si un bache daña mi auto?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Tras muchos años y en medio de una tramititis que desespera hasta a la persona más paciente, al parecer por fin reportar un bache que dañó tu auto y que el gobierno de la Ciudad de México te pagué por el percance, podrá ser más fácil.Con la temporada de lluvias, la posibilidad de caer en un bache aumenta, pero en este momento el trámite para que denuncies el percance, dicen, es más eficiente para el conductor.Supongamos que caes en un bache y consideras que lo sucedido afectó a tu auto, lo que necesitarás será, primero orillarte en donde haya sucedido. El siguiente paso es marcar al 01 800 500 1500 y una vez que conectes la llamada te comunicarán con un ajustador que debe acudir al lugar en la próxima hora.El ajustador será el encargado de valorar los daños y si lo amerita te dará una cédula, o en caso de que no puedas moverlo, se encargará de traer una grúa.De cinco a 10 días después del accidente, el gobierno de la CMDX se comunicará contigo para que acudas a las instalaciones y entregues un formato para que el daño te sea resarcido.El gobierno de la ciudad anunció esta medida en noviembre de 2016, pero ahora con las fuertes lluvias que han caído en el territorio ha tomado gran importancia.El programa aplica tanto para vías primarias como para secundarias y el servicio de mantiene durante las 24 horas.¿Has hecho uso de este servicio? ¿Cuál fue tu experiencia?Este seguro solo cubre los daños ocasionados al vehículo, además de la reparación, pero no comprende el pago de gastos médicos por lesiones ni por otros factores como caída de árboles o postes.Los únicos vehículos a los que no aplica esta cobertura son las bicicletas.¿Qué pasa si no estás de acuerdo? La reclamación seguirá ante el MP o el Jugazdo Cívico.No se sabe a ciencia cierta cuántos baches hay en la Ciudad de México, pero se cree que las cifras rebasan los 15 mil, por ejemplo la delegación Cuauhtémoc tendría 80% de sus calles con este problema y Tlalpan el 100%.FUENTE: http://de10.com.mx/vivir-bien/2017/07/12/que-hacer-si-un-bache-dana-mi-coche