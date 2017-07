El aroma de tu pareja según tu signo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La química que hay entre 2 personas que se gustan, suele provenir en la mayoría de las ocasiones, por el olfato.Y es que ¿a quién no le gusta oler rico? O mejor aún, que la persona que te gusta tenga ese olor que te hace vibrar y no precisamente por su loción, sino por su esencia natural.Es por eso que EME te trae las características esenciales de tu pareja según su signo; recuerda que una persona es mucho más que un signo, de manera que aquí encontraras aspectos de su naturaleza más profunda; trata de combinarlas con las tuyas y esto te servirá para entender y mejorar o trabajar sobre las dificultades que puedan existir en la relación, apoyándote en los aspectos de armonía sobre los que descansa y se nutre la relación.Aries: El hombre de este signo espera sentir que él es la prioridad de tu vida. Por su esencia suele ser sumamente activo y dinámico, tiene un niño interno que demanda atención permanente y se resiente con facilidad, pero al igual que los niños, olvida rápido, pues privilegia el amor. Suele ser muy directo y reactivo. Es muy importante que seas firme y no te dejes avasallar por él.Tauro: El hombre de este signo necesita sentir que tú eres un territorio seguro en el cual puede colocar su confianza. Es un hombre sensual que disfruta de la buena mesa, el buen vino y sobre todo de suaves y dulces caricias… no confundas su libertad para el disfrute del sexo con libertinaje, pues él es por encima de todo fiel a las tradiciones y a la formalidad. Ten cuidado con su terquedad.Géminis: El hombre de este signo se caracteriza por su inquietud mental y gran habilidad verbal, es capaz de cautivarte contándote historias que nadie como él podrá contar y aunque algunas pueden ser producto de su imaginación, por favor jamás lo tildes de mentiroso, pues en realidad lo que posee es una imaginación muy creativa… Antes de entregarle tu corazón, asegúrate de que tienes el suyo.Cáncer: El hombre de este signo es un romántico extraordinario, es tierno, sensible y no tiene temor de expresar sus emociones y que cuando se enamora es capaz de renunciar a lo que sea por amor, un ejemplo de esta naturaleza lo tenemos en el Duque de Windsor. Llegar a conocer en profundidad a este hombre te tomará tiempo y paciencia, pero será la mejor inversión de tu vida y créeme, él valora las inversiones…Leo: El hombre de este signo es absolutamente un galán, cálido y atento aunque con muchísima necesidad de ser permanentemente el centro, sobre todo tu centro… Es noble, generoso y juguetón siempre y cuando el objeto de juego no sea él. Le encanta lucir y eso te incluye, así que mantente siempre hermosa, el se sentirá orgulloso de ti. Debes cuidar que su ego no te apabulle.Virgo: El hombre de este signo se caracteriza por poseer una mente muy lucida y organizada, ama los detalles y le encanta el orden y la pulcritud, sobre todo en lo concerniente a la mesa y la cama, pues le tiene pánico a las enfermedades. Suele ser un hombre con gran sentido del deber y con tendencia a preocuparse. Es importante que cuides que sus exigencias no interfieran la relación.Libra: El hombre de este signo es el seductor incorregible, suele tener una sonrisa encantadora que derrite hasta un tempano de hielo. Disfruta muchísimo observando, sintiendo, palpando siempre de manera muy sutil. Tiende a ser un buen amante y puedes complacerlo con mucha facilidad, si sabes evitar los excesos, pues le parecen vulgares. Debes cuidar que su inseguridad no lesione la relación.Escorpio: El hombre de este signo es todo un misterio, para empezar tiene un algo magnético que lo hace irresistible, tal vez sea su mirada o su silencio, pero detrás de todo eso hay un hombre intenso, romántico y soñador que añora ser tu dueño y también tu esclavo. Si llegas a tener su confianza, cuídala como el más grande tesoro, ya que de llegar a perderla no la recuperarás jamás…Sagitario: El hombre de este signo se caracteriza por el amor a la libertad y su sinceridad, puede ser que le falte un poco de tacto cuando le pidas una opinión, pero siempre te dirá la verdad, en compensación tienes un hombre muy generoso y protector, amante de los deportes y de las actividades al aire libre, que además respetará tu independencia y te motivará a esforzarte siempre un poquito más.Capricornio: El hombre de este signo es conservador, elegante y sobrio, sumamente discreto no tolera el dramatismo, ni las exageraciones. Su principal amor es el trabajo y suele ser sumamente productivo y debes tener siempre en cuenta que no le gusta despilfarrar ni desperdiciar recursos. Su lealtad es inquebrantable y espera de ti esa misma dosis de lealtad. Jamás lo critiques.Acuario: El hombre de este signo se caracteriza por su intenso amor a la libertad y a la independencia, él necesita sentir que no tiene que ir dando explicaciones de cada paso que da y esto no tiene nada que ver con el compromiso, pues si te da su palabra debes confiar en él… Aunque no suele ser muy demostrativo de sus afectos, es muy buen compañero. Debes cuidar de no acosarlo nunca.Piscis: El hombre de este signo tiene un atractivo muy especial y es que cree firmemente en sus sueños y luchará incansablemente por alcanzar sus ilusiones, tiende a ser evasivo, de ahí el hecho a que se le vincule con los excesos y los vicios. Es absolutamente romántico y cuando entrega su corazón es para siempre, aunque siempre dure un solo día… Es fundamental que con sutileza lo ayudes a tocar tierra.FUENTE: http://mx.emedemujer.com/sexualidad-relaciones/el-aroma-natural-de-tu-hombre-segun-su-signo/