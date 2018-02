Sádica matanza de gatos en Chile

(Tomada de la Red)

Asustados se encuentran los vecinos del sector Lonco Oriente en Concepción debido a la incesante matanza de mascotas del sector, cuyos cuerpos son posteriormente arrojados en los jardines. En el último y más grave de los casos, el animal fue cortado en dos con un cuchillo.Eran alrededor de las 10:00 horas de este lunes cuando los residentes se encontraron con la macabra escena en el jardín de uno de los vecinos. La parte superior de un gato joven, aún con collar en el cuello, apareció en la avenida principal de Lonco Oriente, esquina de Pascual Binimelis.Los órganos del animal no estaban con el resto del cuerpo, ni tampoco su parte trasera.“El gatito no tenía signos de pelea o de que lo mayan matado en el lugar. Se ve que le hicieron un corte limpio con un cuchillo de gran tamaño y que posteriormente lo fueron a lanzar allá”, relató a BioBioChile, Victoria Messing, una de las residentes.Según contó la joven, durante los últimos meses se han perdido numerosos felinos desde las casas aledañas. Muchos de ellos han aparecido posteriormente muertos en los jardines, pero es la primera vez que uno de los animales es tratado con tanta crueldad.“Sólo en mi familia ya hemos encontrado 5 gatos muertos, incluyendo uno mío que lo dejaron en la puerta de mi casa, pero no de esta forma tan espantosa. Ahora tengo una gata que está perdida y nos angustia pensar que puedan hacerle lo mismo a ella o a otros animales del sector”, denunció Victoria.BioBioChile conversó con Guillermo Marambio, dueño del gato que apareció mutilado. Manifestó su preocupación ya que no sabe en qué podrían terminar estas matanzas.“Hemos perdido 4 gatos en el lapso de un año. Si me dicen que mi gato apareció atropellado o que lo mataron unos perros, puedo entenderlo; sin embargo para hacer esto aquí hay alguien con un problema mental serio. Uno no sabe si mañana la misma persona podría atacar a una persona, sobre todo si lo descubren mientras sigue matando animales del sector. Quizá está drogado o enajenado”, indicó.El gato tenía 5 meses y se llamaba “Frijol”. Según relató, no ha tenido problemas con vecinos, e incluso algunos de ellos le daban comida. No existe alguien sospechoso de realizar estos actos.Guillermo ya tomó contacto con la PDI y en las próximas horas realizará una denuncia en la Fiscalía invocando la nueva ley contra el maltrato animal, esperando que se identifique al culpable no sólo para proteger a los animales del sector, sino también a las personas.Fuente:http://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-del-bio-bio/2018/02/12/sadica-matanza-de-gatos-en-sector-lonco-de-concepcion-partieron-a-felino-con-un-cuchillo.shtml