6 síntomas de hipertensión

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Más de la mitad de los mexicanos experimentarán presión alta en algún momento. Y tomando en cuenta que la hipertensión esencialmente duplica tu riesgo a una enfermedad cardiovascular, no estaría mal que te lo tomaras un poco más en serio.



La hipertensión quiere decir que tu sangre está presionando los vasos sanguíneos con mayor fuerza. No parece la gran cosa, pero con el tiempo podría dañar las paredes y permitir la formación de placa, bloqueando así las arterias y privando al cuerpo de la sangre y el oxígeno que necesita.



Entonces, nos preguntamos: ¿y cómo voy a saber que tengo hipertensión? Lo más seguro es que no tengas ni la menor idea. Y es que, aunque la presión alta puede provocar problemas serios y fatales como un infarto, es prácticamente asintomática.



Si te checas, lo notarás. El problema es que seguramente no te tomas la presión nunca.



Tu presión sanguínea cambia constantemente para ajustarse a tus niveles de actividad física, hidratación, sueño, consumo alimenticio y otros factores. Elige un momento en que estés calmada, bien hidratada y tómate la presión en el área médica de tu trabajo o en tu clínica más cercana. Hazlo una vez a la semana o al mes, y si es mayor de 130/80 3 veces, consúltalo con un experto.



Tus padres tienen presión alta

Aunque el ejercicio y una buena alimentación pueden bajar la presión, no podemos evitar el rol que tienen nuestros genes. Nuestra genética es indispensable para nuestra salud cardíaca, y la hipertensión es hereditaria. Si tus padres, abuelos o hermanos, especialmente si alguno tuvo un infarto antes de los 45, sufre de esto, cuidado.



Lidias con dolores de cabeza

Algunas personas con hipertensión experimentan dolores de cabeza. Sin embargo, estos síntomas usualmente no se manifiestan de una forma notoria hasta que la presión es muy alta. Si alguna vez tienes una migraña intensa que no cede podrías estar teniendo una "crisis hipertensa" y necesitas acudir a urgencias.



Estás inflamada y estreñida

La presión alta se relaciona con la diabetes y enfermedades en los riñones, así que algunas mujeres experimentan inflamación y falta de micción. De hecho, mucha gente descubre que es hipertensa porque sus hábitos para ir al baño cambian drásticamente.



Tu visión empeoró de repente

La presión alta puede afectar los vasos sanguíneos en los ojos, causando inflamación. Esto a veces puede identificarse a través de un examen óptico. Si experimentas visión borrosa o un cambio drástico en tu visión, no dudes en consultarlo con un especialista.



Te estás mareando

Sentirte mareada de repente puede ser una señal de alerta de un infarto causado por tener la presión alta. Si el mareo está relacionado con algo obvio, como levantarse rápidamente, o si desaparece rápidamente seguramente no es causa de preocupación. Pero si esto sucede seguido, es un síntoma que definitivamente no deberías ignorar.