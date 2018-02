Formas de hacer pareja en tiempos de los millennials

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Generalmente, nuestro concepto sobre relaciones de pareja está basado en un amor romántico, para toda la vida, pero, qué pasa cuando a esta idea le agregamos la famosa frase: "Con el tiempo todo cambia". Efectivamente, también nuestra forma de entablar relaciones se ha modificado y esto, principalmente, ha estado influenciado por la tecnología y sus implicaciones en nuestras vidas.



Diferentes autores, en diversas partes del mundo, han estado estudiando y categorizado estas nuevas formas de amor. A continuación, les presentaremos algunas de estas:



Benching

Se establece un tipo de relación en donde el contacto es intermitente; la persona suele aparecer y desaparecer, por lo tanto, hay un alto nivel de incertidumbre.



Pareciera que las personas se agradan, pero, uno de ellos, no está seguro de establecer una relación seria y, por lo tanto, deja a la persona "en la banca", esperando a ver si hay alguien más, pero, al mismo tiempo, continúa enviándole mensajes.



Este tipo de relación se origina desde el deseo de ser admirado y valioso para otra persona y, de cierta manera, de saberse con el poder de manipular al otro; pues el sujeto que ejerce el benching es probable que sea capaz de ser atento y cariñoso durante un par de días y luego deje de serlo. El que practica el benching, es consciente de que lo único que quiere de la otra persona es su atención.



Cushioning

El cushioning es una nueva forma de tener algo seguro para cuando la relación termine; se puede definir como una forma de coqueteo sutil con alguien que no es su pareja, esto con el fin de tener a alguien más para no quedarse cuando la relación termine. Es también por redes sociales.



Ghosting

Consiste en tener una relación con una persona, pero, de pronto, esta desaparece por completo, como un fantasma. Esto es generado, debido a que la persona no estaba tan involucrada en la relación y tiene fallas para enfrentar, de manera asertiva, una separación.



Las personas que suelen desaparecer generalmente comienzan cancelando planes de último momento. De igual forma, suelen ser cobardes ante situaciones problemáticas y tienen algunos problemas en la comunicación.



Para la persona que sí está involucrada en la relación, cuando su pareja desaparece, le genera decepción e inestabilidad, y, suele pensar que algo malo hizo para que la otra persona se fuera.



Zombieing

Se relaciona con el mencionado anteriormente: Ghosting. Cuando se cree que la persona ya había desaparecido, unas semanas después, vuelve a aparecer; es decir, como si hubiera estado muerto y regresa como un zombie.



Love Bombing

Es un bombardeo de amor, en el que se brindan continuas muestras de cariño y, así, la otra persona se siente protegida, cuidada y querida. Sin embargo, suele ser un amor excesivo y desproporcionado, en donde desde el inicio de la relación, se muestran muy enamorados y entregados. Esto, genera que la persona pase por algo señales de alarma, existe tanta convivencia y mensajes de amor, que no se dan el tiempo para analizar la situación y darse cuenta de que está siendo una relación tóxica, en la que se descuida la identidad e individualidad.



Quien ejerce este tipo de amor, suele tener un pensamiento egocéntrico o narcisista, y busca controlar a su pareja; de igual forma, demanda continua atención. La otra persona, suele ser más insegura, porque lo que el otro suele abusar y manipular.



Parejas LAT

Consiste en tener una pareja, pero sin perder independencia; en este tipo de relación, están juntos pero cada uno vive en su casa; de ahí su nombre LAT: Living Apart Together.



Las personas que deciden tener este tipo de relación suelen tener claridad en sus metas y propósitos. Además, las parejas LAT encuentran beneficios como mantener el nivel de romanticismo elevado, ya que se procuran mutuamente en sus encuentros y buscan compartir momentos de calidad juntos.



Stashing

Es una nueva tendencia en las relaciones amorosas, consiste en evitar que la pareja se mezcle o conozca amigos y familiares. Esta práctica también se puede presentar en las redes sociales pues puede ser que la persona con la que se sale publique fotos o comentarios, pero nunca expondrá que está saliendo contigo.



Esta práctica puede ser bastante dañina para la autoestima, generando inseguridad y ansiedad.



Como podrán haberlo notado, hay muchas características del amor que no son nuevas pero que, la tecnología ha incrementado su frecuencia.



Lejos de asustarnos, debemos de promover en nuestra sociedad y familia mayor comunicación, verbal y no verbal, así como valores y habilidades de solución de problemas.



Será inevitable que nuestras formas de amor se modifiquen conforme el tiempo pasa, sin embargo, aún podemos rescatar las características que nos ayudarán a entablar relaciones más sanas.