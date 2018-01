Cómo conseguir que los gatos utilicen el cajón de arena

(Tomada de la Red)

La naturaleza es sabia y muy pronto los gatitos aprenden y les gusta hacer sus necesidades en la tierra o en la arena. Si se les ofrece un cajón de arena, lo usarán sin problemas. ¿El motivo? Bien porque lo aprenden de su madre o simplemente por instinto. Ahora bien, en algunos casos, los gatos bebés se resisten a hacer sus necesidades en su arenero, y hay que tomar medidas para evitar que dejen su «huella» por toda la casa.



Desde el primer momento hay que ponerse serios y no darle al gato ninguna excusa para no utilizar la bandeja higiénica. Por eso, debe conservarla limpia y situarla allá donde el gato prefiera. Es muy importante que esté lejos del alimento y del agua, en un lugar accesible,pero relativamente íntimo. «Evitar los lugares húmedos y oscuros, las habitaciones alejadas, las zonas donde haya un electrodoméstico ruidoso o las que están próximas a los lugares de paso», indica Roger Catalán, veterinario asesor de Purina One. El experto, nos ofrece una serie de recomendaciones para que la adaptación al arenero sea rápida y lo más importante eficaz.



—Escoger un tipo de bandeja que se pueda usar cómodamente. Nada de estridencias y cuanto más sencilla mejor. Si fuera necesario, durante las primeras semanas durante el periodo de adaptación, se puede improvisar una, usando un recipiente desechable poco profundo, y más tarde, ya aprenderá a usar el arenero.



—Como los gatos son extremadamente cuidadosos, tienden a tapar meticulosamente sus necesidades una vez realizadas... es muy importante adquirir una bandeja lo suficientemente profunda como para impedir que dispersen el lecho higiénico cuando la rascan, así como lo suficientemente grande para que puedan dar un giro completo por dentro.



—Si el gatito es tímido y prefiere disfrutar a solas de su momento de intimidad hay que ofrecerle -las hay en el mercado- una bandeja cubierta equipada con un filtro de carbón para eliminar los olores desagradables. De esta manera, también de esta manera se evitará que la arena absorbente se desparrame por el suelo.



—Si el gato ha orinado o defecado fuera de su arenero pero en algún lugar que es aceptable y reúne las mismas condiciones de ubicación que su cmaja, una solución práctica y fácil es cambiar el arenero a ese lugar.



—Si observamos que acude a un lugar no adecuado, debemos tomarlo suavemente y llevarlo al arenero para que asocie que ése es el lugar donde debe hacerlo.



—Los primeros día debemos ser menos estrictos con la higiene del arenero para que el gato pueda detectar fácilmente el olor de su rastro y acudir de nuevo a su caja.



—En el caso de gatos cachorros que aún no acuden solos al arenero debemos colocarlo dentro de la caja al despertar y después de las comidas, tomando su patita suavemente e invitándolo a escarbar.



—Respecto a los tipos de arena,los gatos prefieren una que sea compacta. En el mercado hay diversas variedades como Tidy Cats. Se trata de una arena aglomerada. Cuenta con gránulos más largos y redondos que maximizan el resultado del producto porque capturan la humedad. Tiene un gran poder absorbente para neutralizar olores, desprende un aroma suave y está libre de polvo. También está Sanicat Clean & Green. Un lecho ecológico compuesto por pellets de fibra de madera reciclada de gran absorción, la higiene más natural para su mascota. Ideal para gatos, pero también se pueden emplear para pequeños mamíferos (roedores, conejos, hurones…).Al ser de origen completamente vegetal, la arena es 100% biodegradable, perfecto si te gusta utilizar productos naturales para el cuidado de tus mascotas y te preocupa el medio ambiente. Catsan Cristal, Affinity Advance Arena, Vegetal Clean, Magic Clean, TK-Pet o Golden Grey Arena. ¿Los precios? Dependiendo del tamaño los puede encontrar desde 5 € hasta 12 €.



—Hay que rellenar la bandeja a unos 8-10 cm. Una vez utilizada, se deben retirar los residuos sólidos con la ayuda de una pala, dejando el resto de arena limpia y seca.



—Cuando se cambie la arena, hay que vaciar por completo la bandeja y limpiarla con agua caliente y detergente. En el momento de la limpieza hay que evitar los desinfectantes porque algunos son tóxicos para los gatos.



—Si tiene más de un gato, es aconsejable poner una bandeja para cada uno, más una bandeja suplementaria. Situarlas en rincones tranquilos, poco frecuentados y de fácil acceso.



—No dejar nunca a un gato dentro de casa sin una bandeja sanitaria. Si el felino retiene la orina durante largos periodos, pueden empezar a formarse cristales, produciendo una cistitis.



Atención a la orina fuera de la bandeja

Además,el experto advierte que, si el gato orina fuera de su bandeja, puede tratarse de un problema físico, como la enfermedad del tracto urinario inferior felino (FLUTD), un problema doloroso y potencialmente fatal, si se bloquea el paso de la orina. Algunos de los signos de FLUTD son: acudir con frecuencia a la bandeja, la presencia en ella de manchas, orina oscura o de color rojizo, manchas de orina por el suelo, gritos de angustia o un aseo excesivo de las partes íntimas. Ante cualquiera de estos síntomas es importante acudir de inmediato al veterinario.



