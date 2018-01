¿Cómo superar el fallecimiento de su mascota?

(Tomada de la Red)

Para muchos la pérdida de una mascota puede llegar a ser algo irrelevante, pero para los que se han dado la oportunidad de tener una, saben que es un duelo difícil de llevar. El llegar a casa y no escuchar sus ladridos, recordar los paseos recreativos y la alimentación, son algunas de las actividades cotidianas en las que su recuerdo se viene a la mente.



No obstante, los expertos aseguran que para hacer más llevadero el duelo se pueden realizar actividades simbólicas como enterrarlos o cremarlos, esta última, permite a los propietarios tener las cenizas en casa, algo que ayuda desde la parte emocional.



Siempre los buenos recuerdos deben predominar, por esto, evoque el estilo de vida que le brindó, las necesidades que evitó que pasara y todo el cariño y amor que le dio durante su permanencia en casa. Asimismo, aléjese de personas que no comprendan su dolor, ya que por lo general salen con todo tipo de comentarios alejados de lo positivo.



Otra de las etapas del duelo es etapas iniciales del duelo es sentirte culpable y responsable por la muerte de tu mascota. Evite preguntarse y pensar sobre qué habría pasado si hubiese hecho las cosas de forma diferente. Hacerlo solo será peor y hará que sea más difícil superar el deceso.



Uno de los consejos más comunes que brindan los psicólogos y especialistas en el tema, es que no intente ignorar u olvidar el dolor, pues esto lo único que logrará es que esa tristeza interna se acumule y en el momento menos indicado se explote.



¿Qué hacer con el cuerpo de su mascota?

Disponer los restos de su mascota es una de las formas que permite hacer más llevadero el duelo. La ley colombiana no permite enterrar animales ya que está prohibido, por lo que se recomienda llevarlo a algunos de los cementerios que se encuentran en el país.



Otra de las opciones disponibles es la cremación. En estos casos existen dos posibilidades, hacer una cremación masiva en la que la empresa contratada calcina los restos de varios animales y entrega las cenizas a sus propietarios (se reciben las cenizas de todos), o la cremación personalizada en la que se crema cuerpo por cuerpo y se tiene total garantía de que las cenizas recibidas son las de su mascota.



