La Ofunam y la OFCM inician temporada este fin de semana

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La Orquesta Filarmónica de la UNAM (Ofunam) y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) iniciarán este fin de semana sus temporadas de conciertos para este año que incluirán obras de compositores como Rossini, Wagner y Mozart.



A través de un comunicado, la Ofunam dio a conocer que ofrecerá una Gala de Inauguración con el programa Rossini 150 Aniversario Luctuoso, bajo la batuta de su director artístico Massimo Quarta e incluirá las oberturas de óperas de Gioachino Rossini, considerado uno de los máximos exponentes de este género.



Interpretarán El barbero de Sevilla, La Cenicienta, La escalera de seda, La urraca ladrona, Semíramis y Guillermo Tell, de Rossini; así como Los latidos, de Paganini.



Los conciertos serán el sábado 13 de enero a las 20 horas y el domingo 14 a las 12 horas. Rossini creó obras que forman parte del repertorio operístico de la actualidad y además contribuyó a la consolidación de la época de oro del llamado “bel canto”.



Mientras que la OFCM ofrecerá sus conciertos este sábado 13 y domingo 14 de enero a las 18:00 y 12:30 horas, respectivamente, en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli.



En este primer programa se interpretará de Richard Wagner, Idilio de Sigfrido; de Piotr Ilich Chaikovski, Suite orquestal No. 4, Mozartiana, y de Wolgfang A. Mozart, Sinfonía No. 40, bajo la dirección huésped de David Reiland, quien desde 2014 es consultor artístico y director huésped principal en la ópera de Saint-Etienne.