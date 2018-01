Versace lanza su colección en la Semana de la Moda de Milán

MILÁN, Italia(AP)

Una triunfante presentación en los Globos de Oro dio como resultado que Donatella Versace ayudara a lanzar el sábado los adelantos de ropa masculina de la Semana de la Moda de Milán.



Versace vistió a tres mujeres el domingo pasado en la ceremonia de premios: Angelina Jolie, Saoirse Ronan, ganadora en la categoría de mejor actriz en una comedia y la estrella de la noche Oprah Winfrey, quien lució una prenda que destacaba las formas, al pronunciar su célebre discurso al recibir el premio por sus logros.



Versace se ha mantenido en una ola de apreciación desde que en septiembre rindiera tributo a su fallecido hermano, el fundador de la casa de modas, Gianni Versace, donde reunió a supermodelos de la década de los 90 y destacó algunos de los talentos de la nueva generación.



"Es el aprecio por Gianni, pero tal vez también un poco por mí", dijo tras bambalinas antes del espectáculo en Milán.



A continuación algunos reflejos del primer día de la Semana de la Moda de Milán, que también incluyó la colección masculina Otoño-Invierno por Emporio Armani, la recién llegada Isabel Benenato, Marni y Dolce & Gabbana:



El rey de los ángeles de Dolce & Gabbana



Fue una brillante llamada en Dolce & Gabbana.



El dueto de diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana construyó la fachada de una iglesia barroca siciliana como fondo para su colección "Rey de los ángeles".



El espectáculo inició con un cuadro de jóvenes estrellas en trajes de etiqueta, que incluyeron elaboradas chaquetas tipo militar bordadas y trajes florales, caminando debajo de un par de querubines.



Los coloridos atuendos parecían inspirados en los techos de las iglesias y los rostros angelicales también adornaban las chaquetas de motociclistas.



Dolce & Gabbana, como de costumbre ofreció una amplia gama de looks, desde trajes formales hasta atuendos con capas de chaquetas peludas.



Emplearon un humor ligero con mochilas en forma de corazón, así como una que parecía una marioneta dorada asomando por encima del hombro del modelo.



Los diseñadores también utilizaron blasones con leyendas como "Tiempo de cambio" y "Amor es amor" en gorras y cinturones. Nada en la pasarela fue hecho con significados explícitos, aunque ambas leyendas podrían interpretarse como llamados a nuevas actitudes.



El cantante colombiano Maluma cerró la pasarela vistiendo un brillante traje plateado, que coincidía con su presencia en el escenario.



El emporio de Armani



Cierres arqueados, mechones peludos y seda suave le dieron realce a los trajes juveniles de Emporio Armani para la siguiente temporada de otoño e invierno.



Mientras que las siluetas en su mayoría se relajaron, la paleta era oscura, aunque orientada hacia un final divertido de profundidad con negro y azul marino dando paso al malva, otros tonos de azul y sombras teñidas de púrpura.



Los patrones florales e hipnóticos repetían gráficos que complementaban la silueta con chaquetas abiertas y pantalones cómodos.



Los remolinos de color también estallan en los atuendos de alpaca en suaves tonos azules y verdes helados.



El diseñador Giorgio Armani ha renunciado al uso de pieles de animal en todas sus líneas, ganando elogios de los activistas por lo derechos de los animales.



Los acentos de piel en las botas y los cuellos teñidos desmontables, por lo tanto, eran seguramente falsos. De acuerdo con el comunicado de prensa, se hizo una serie de abrigos negros de piel de oveja de pelo rizado, y solo había chaquetas de piel de cabra con efecto pony.



Las cremalleras se desplegaron con frivolidad en los atuendos, invitando a desprenderlos a lo largo de las mangas, dando una sensación de capa cuando se abren.



Los pantalones eran cónicos, lo más elaborados posible con un puño de botón. Los pantalones eran en su mayoría relajados para el ocio diurno y eventos nocturnos, pero ajustados para los elegantes trajes de negocios sin corbata.



La seda estaba trabajada para el día o la noche en ropa casual como chamarras tipo piloto o trajes elegantes.



Los guantes fueron los accesorios del día, pero Armani, de 83 años, no está siguiendo la tendencia impulsada por los teléfonos inteligentes de volver a los guantes sin dedos de los años ochenta. Todos los guantes del diseñador eran perfectamente invernales.



Sin piel



Los activistas de los derechos de los animales hicieron notable su presencia durante la Semana de la Moda de Milán, con decenas de intentos de bloqueo al acceso de la presentación de Marni.



El espectáculo inició tarde ya que el mundo de la moda debe seguir con o sin protestas.



Una fashionista que vestía con pieles aguantó una lluvia de insultos cuando entró al programa al último momento, pero no se reportaron hechos de violencia.



Los activistas por los derechos de los animales han clamado varias victorias recientemente, con Armani y Gucci siendo unos de los últimos en comprometerse a no usar pieles de animales en futuras colecciones.



Las marcas como Marni, que nacieron de un negocio familiar de pieles, tienen una línea más dura que pisar.



Aún así, la pasarela de Francesco Risso, en su segundo año, incluía solo una referencia obvia de piel animal, y era un abrigo de piel de oveja.