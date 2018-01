Joven de Florida reclama premio mayor de Mega Millions de 451 mdd

TALLAHASSEE, Florida (AP)

Un joven de 20 años reclamó el premio de 451 millones de dólares del sorteo Mega Millions este viernes, con opción de obtener 282 millones en un solo pago, en lugar de más cuotas anuales.



La Lotería de Florida informó que el viernes un joven de 20 años, identificado como Shane Missler, de Port Richey, había reclamado el premio del sorteo multiestatal del pasado 5 de enero.



Se indicó que eligió recibir su premio en una sola entrega por 281 millones 874 mil 999 dólares.



"Sólo tengo 20 años, pero espero utilizar el premio para perseguir varias pasiones, ayudar a mi familia y hacer algún bien a la humanidad", dijo en una declaración.



El boleto ganador fue comprado una tienda 7-Eleven en Port Richey. El vendedor recibirá un bono de 100 mil dólares.



El periódico Tampa Bay Times reportó que Missler sonreía ampliamente y sostenía un sobre amarillo cuando entregó su boleto el viernes en la sede de la Lotería de la Florida en Tallahassee.



El joven llegó acompañado de su padre y su abogado. Ellos dieron una declaración en su nombre.



"Si algo he aprendido durante mi corto tiempo en esta tierra, es que aquellos que mantienen una actitud positiva y permanecen fieles a sí mismos, obtienen una recompensa", dijo Missler en su declaración. "Espero con ansias el futuro".



Oficiales de la lotería dijeron que el dinero será depositado en un fideicomiso, a nombre de Missler como administrador, llamado "Secret 007, LLC".



"A pesar de que soy joven, he tenido un curso intensivo de gestión financiera esta semana y me siento muy afortunado de tener este equipo y riqueza conmigo", expresó Missler, quien también dijo que planea mudarse de Port Richey.



"He intentado cuidar a mi familia, divertirme y crear un camino para el éxito financiero para poder dejar un legado en el futuro".