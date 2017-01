Ya existe una máquina distribuidora de alimentación en España.

(Tomada de la Red)

Ya sucedió alguna vez con usted a su perro a quedarse sin comida justo en el momento en que el Pet Shop o el supermercado están cerrados? Sin duda que sí. Y, seguro, más de una vez, se preguntó por qué no se vende el alimento de perro como se vende latas de refresco. Pues bien, esto ya es posible, porque, en España, se instaló la primera máquina expendedora de la ración.en Los últimos años, todo se ha modernizado, antes teníamos que ir hasta el cajero de un supermercado para preguntar el precio de algo. Ahora, hay máquinas lectoras de códigos de barras en todos los establecimientos comerciales.Pues bien, con la primera máquina expendedora de ración, ya no tendremos más que ir a la Tienda de Mascotas o a un supermercado. O, por lo menos, no tendremos que esperar al día siguiente para conseguir la ración de nuestro pequeño amigo.La primera máquina distribuidora de alimentación en España.Fuente: Facebook de Proyecto ComeDogFue en la localidad de Bueu, Pontevedra, en el noroeste de España, donde han desarrollado esta iniciativa genial. Esta máquina fue instalada en uno de los Pet Shops existentes en la ciudad. Pusieron la máquina automática de ventas en la vitrina con acceso las 24 horas. Así, los clientes pueden acercarse a ella y adquirir lo que necesiten en cualquier momento.La primera máquina distribuidora para mascotas no sólo distribuye comida, también es posible comprar juguetes, medicamentos, collares y cualquier otro producto relacionado con los animales de compañía. Nunca se sabe cuando su cachorro va a pedir a usted una pelota nueva…Además, no creas que todo va a ser en tamaño mini, por tratarse de una máquina expendedora. Todo ha sido pensado y esa primera máquina expendedora de comida para mascotas, tiene una capacidad de almacenamiento de productos de diferentes tamaños, incluyendo los paquetes de ración de tres kilos.¿Quién sabe si esta nueva idea de venta en Tiendas de Mascotas crea el precedente para que luego nosotros podamos conseguir todo lo que deseamos para nuestros amigos, los animales de compañía? El tiempo lo dirá.las Demás máquinas distribuidoras de comida alrededor del mundoHace unos meses que hablamos para usted acerca de las máquinas distribuidoras para animales de la calle, en el Ecuador. Aunque, en realidad, fueran sólo recipientes donde voluntarios ponían comida para los animales más desamparados.Ahora bien, en Turquía hicieron algo similar, creado por una empresa llamada Pugedon. Son máquinas distribuidoras con alimento para perros y gatos de la calle, pero con una adición. Hay voluntarios que se encargan de poner la comida en las máquinas. El costo de estas máquinas es cubierto por el reciclaje de botellas de plástico.una de Las botellas que las personas quieren reciclar son recogidas y los fondos obtenidos se destinan a la alimentación de los perros de la calle.Mientras que en algunos países, las personas que quieran deshacerse de los animales que viven en la calle, en otros, como en Turquía, las personas buscan evitar que estos animales mueran de hambre y deshidratados.De hecho, en Estambul, se estima que hay alrededor de 150 mil gatos y perros abandonados, y todos tienen acceso a comida y agua todos los días.Este proyecto, creado por la empresa Pugedon, tiene una característica especial, ya que el plástico que ellos reciclan, es el de las botellas de agua que bebemos, cuando andamos en la calle. Muchas veces, sucede que sobra agua y jugamos en la calle de la botella sin pensar.Pues bien, las máquinas distribuidoras de Turquía tienen un agujero por donde puede jugar en el agua y que va directamente dar de beber a los animales de la calle. Además, dispone de otro agujero para usted para jugar a la botella vacía, que será recogida por la empresa con la finalidad de recaudar fondos y continuar alimentando a los que más lo necesitan.Dos hermosos trabajos en un solo equipo: alimentar a los animales abandonados y mantener las calles limpias. Esperemos que pronto lo hagan en todos los países del mundo!Fuente de la imagen principal: escalones-escalones.blogspot.com / http://pysnnoticias.com/ya-existe-una-maquina-distribuidora-de-alimentacion-en-espana/