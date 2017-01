¿Un libro para colorear memes?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los memes son todo un lenguaje en el mundo de Internet, lo que comenzó como pequeñas bromas puntuales hoy día nos acerca una cantidad increíble de imágenes para reflejar y comunicar de manera graciosa casi cualquier estado de ánimo o situación.



Digamos que esta fiebre del meme, que ya hace varios años se ha apoderado de Internet, evidentemente ya es parte de nuestra cultura popular y sigue trascendiendo todos los límites posibles.



Jason Wong, un creativo de las redes sociales, ha creado La Biblia de los Memes (Holly Meme Bible) un libro para colorear lleno de los mejores memes del 2016.



Según anuncia el sitio oficial nos encontraremos con 16 páginas de 15 cm x15cm llenas de los mejores memes del 2016 listos para ser coloreados, que incluye obviamente a SpongeGar, Pepe the frog, Dat Boi y todos los más relevantes del último año.



Tal como lo cuenta su creador Jason Wong a Buzzfeed:



“El año pasado ocurrieron muchos eventos significativos, y me dí cuenta que muchas personas en Internet, yo mismo incluido, recurrieron a usar estos memes para enfrentar o responder a estos eventos.



Quise documentar el número de memes que hubieron el año pasado y ponerlos en un medio que nadie lo hubiera hecho antes. Además necesitaba dinero para la matrícula”.



Wong explica que el proceso de seleccionar los memes más influyentes del año fue la tarea más difícil y que en un futuro le agradaría continuar con este proyecto, y sacar una edición anual con los memes más influyentes de cada año.



“Comencé a regresar atrás en las historias de las principales cuentas de redes sociales que publicaron Memes y señalé las cosas que me parecieron significativas, después de poner todas las fotos e ideas en un Google Doc, se lo envié a mi diseñador”.



Para fortuna de Wong, la mayor parte del público tomó con humor su iniciativa:



“Muchos elogios, mucha gente que dijo ‘Maldición, desearía haber hecho esto antes’ y algunas pocas personas criticaron el producto, pero es totalmente comprensible”.