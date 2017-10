¿No puedes tener un gato en tu departamento?

(Tomada de la Red)

Este invento de origen japonés ha sido bautizado como un "terapeuta con cola", por su comodidad y su similitud con los felinos.



Por diversas razones, personas que aman los gatos no pueden tener uno en sus hogares. Desde falta de tiempo, espacio, recursos, hasta organismos que no toleran sus suaves pelajes.



Para todos ellos, un producto podría ser de gran ayuda. La marca japonesa Yukai Engineering ha diseñado este novedoso robot llamado “Qoobo”, un aparato que sustituye a los felinos y que ha sido como catalogado como un “terapeuta con cola” por su capacidad de hacer felices a quienes por distintos motivos no pueden gozar de la compañía de un animal en sus casas.



La idea nació a partir de uno de los trabajadores de la empresa que se encontraba en un problema: el sujeto buscaba cambiarse de casa a un departamento, pero los caseros no aprobaban al felino, por lo que el hombre debió dejar a su gato en la casa de sus padres. Con este problema, decidió diseñar un aparato que le permitiera consolarse cuando extrañara a su mascota.



Diseñado a imagen y semejanza de los felinos, este invento no solo goza de mucha suavidad, sino que también movería su cola a medida que se le acaricie su panza, imitando el movimiento de estos animales cuando están contentos. Junto con esto, el sistema vibra a diferentes frecuencias, emulando el ronroneo.



De todas formas, los creadores de Qoobo aseguran que este invento no busca sustituir a los gatos, sino que la de repartir “amor” en todos los hogares del planeta, ya que no solo está diseñado para aquellos que disfruten de las mascotas, sino que también para personas con depresión o ansiedad que no pueden poseer una mascota. Y también para aquellos que posean alguna alergia.



Si te parece raro este invento, te contamos no es la primera vez que esta empresa realiza inventos curiosos: hace poco fueron responsables de las Necomini: unas orejas con forma de gato que se movían al sentir ondas cerebrales. O de Bocco, un robot que emitía mensajes de voz a enviados por los teléfonos móviles.







Fuente:http://www.t13.cl/noticia/tendencias/tecnologia/no-puedes-tener-un-gato-en-tu-departamento-esta-almohada-puede-ser-tu-solucion