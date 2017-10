¿Tienes hambre? o ¿sólo son tus emociones?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

A todos nos pasa, estamos satisfechos, pero vemos un alimento y no sabemos bien la razón, pero lo comemos a pesar de que ya no poder

más, entonces ¿tenemos hambre en realidad? Sí y no.

Se trata del hambre emocional, aquella que puede llegar a confundirse con la fisiológica, pero que en verdad es controlada por nuestros sentimientos, e incluso es más fuerte e impulsiva que la física.



En diversas ocasiones buscamos canalizar nuestras emociones, como la frustración, ansiedad o el simple aburrimiento, con la comida.

Nuestro cerebro manda señales para calmar estos sentimientos y hacernos sentir mejor con la ingesta.



Cuando tienes realmente ganas de comer, casi todo suena bien, pero la emocional es más selectiva y depende de nuestro estado de

ánimo, lo que comemos. ¡Ojo! Hay que saber identificar este tipo de hambre, porque se puede llegar a volver una costumbre y un

problema a la larga, generando aumento de peso y en consecuencia enfermedades causadas por ello.



Cómo aparece el hambre: En la emocional aparece repentinamente y de forma urgente. El hambre física es gradual y crece con el pasar del

tiempo.



La saciedad: Con la emocional, no importa cuanto comas o si te sientes lleno, jamás será suficiente,

es comer sin sentido y sin disfrutar de los alimentos. Al contrario de la física, que se calma en el momento en que te sientes satisfecho y eres más consciente de cuánto y qué comes.



Elección de los alimentos: Cuando se trata de hambre emocional, se tiene un deseo por algunas alimentos especícos

—el antojo—, mientras que en la física se satisface con prácticamente cualquier comida y se está abierto a varias opciones.

Dónde está el hambre: La emocional se encuentra en tu cabeza: texturas, sabores, olores y colores en los que piensas y que te llaman. El hambre física se presenta en tu estómago y se maniesta

con el famoso dolor.



LA CULPA: Si una vez terminado de comer, tienes una sensación de arrepentimiento o vergüenza, es decir; si sientes que la culpa te invade, seguro comiste por culpa de tus emociones. El hambre física no genera esa sensación, ya que estás cumpliendo con una necesidad

siológica.