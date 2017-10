Batidos para siempre verte joven

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Batidos con vitamina C son esenciales para la síntesis de colágeno.



En el mundo del rejuvenecimiento, no todos son cremas carísimas. El verdadero trabajo se hace desde la nutrición de nuestro cuerpo.

Las temidas arrugas y la acidez de la piel se producen por la perdida de colágeno y debilidad de las fibras de elastina, que disminuyen a partir de los 25 años, aproximadamente. Además de la edad, el estilo de vida, hábitos alimenticios, hidratación y exposición solar colaboran en el envejecimiento.



La acidez es más común en personas sedentarias, pues no contraen sus músculos, éstos se relajan y pierden fuerza.



Estos son los factores que aceleran el proceso de arrugas y acidez:

fumar, falta de sueño, malos hábitos alimenticios, poco ejercicio,

factores genéticos, poca agua, exposición solar exagerada y un mal manejo de estrés, ¡pero no te preocupes que el mundo aún no se

acaba, más adelante te daremos cuatro deliciosos batidos que regenerarán tu juventud al máximo!



En entrevista con la nutrióloga Carina Cueva, de AWARE, Centro de Medicina Sistémica, estos son los alimentos maravilla para rejuvenecer desde adentro:



Los ricos en vitamina C, que es un potente antioxidante que estimula la producción de elastina y mantiene los niveles de colágeno: todos

los cítricos, el tomate, las fresas y la piña, todos ellos mejoran el tono y el brillo de la piel.



Ricos en caroteinoides y antioxidantes: el brócoli, colior,

zanahoria y el jitomate.



Excelente fuente de aminoácidos que funcionan como precursores de la formación de colágeno: todos los pescados como el salmón y la

sardina; la gelatina de origen animal es rica en Co Enzima Q10 y el colágeno hidrolizado, ya que este es de mas fácil digestión y se absorbe mucho mas rápido.



El té verde contrarresta la glicación, que es una reacción química en la que las moléculas de azúcar reaccionan con las estructuras

proteicas, generando así una desorganización de la piel.

Alimentos ricos en zinc que protegen contra el estrés oxidativo: ostras y cacao.



Algo súper importante: llevar una buena alimentación y hacer ejercicio son fundamentales porque al sudar se eliminan toxinas que dañan la apariencia de la piel.



¿Ya tienes dónde anotar?

La nutrióloga Cueva nos proporcionó los siguientes batidos que están dotados de vitaminas, minerales y nutrientes que cuidan nuestra piel.



Batido #1

Acai

¼ taza de blueberries

1 cucharada de semillas de Hemp

1 cucharada de acai en polvo

¼ taza de aguacate

1 taza de agua de coco

1 taza de hielo



Batido #2

Fresa y pepino

1 taza de fresas congeladas

1 taza de pepinos

¼ taza de apio

¼ taza de nueces de la india

1 cucharada de jugo de limón

Menta

½ taza de agua

*Si quieres agregar un poco más de antioxidantes agrega una cucharada de goji berries



Batido #3

Té verde con pera

1.5 tazas de pera

1 taza de té verde

½ taza de chía

*Si quieres darle un boost de energía agregar 10 gotas de clorola



Batido #4

Zanahoria

½ plátano congelado

⅓ taza de nueces de la india

⅓ taza de semillas de Hemp

½ cucharadita de vainilla

1 taza de jugo de zanahoria

1 taza de hielo



La nutrióloga Cueva nos aconseja también tomar suficiente

agua, una forma de determinar los mililitros que deberíamos consumir

diariamente es multiplicando 35 mililitros por tu peso en kilogramos.