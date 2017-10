Frutas y verduras de otoño y sus beneficios

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Comprar fruta de temporada, es mejor ya que es cuando se encuentra en su mejor momento, por los nutrientes y sabor.



El otoño es una época rica en frutas que nos aportan energía, vitaminas y antioxidantes que nos ayudan a defendernos del frío invernal y prevenir resfriados, pues refuerza las defensas.



Higo

Es una de las frutas con más beneficios para la salud, se destaca principalmente por su aporte de fibra, componente necesario para mantener la buena digestión y la salud cardiaca. También combate la obesidad, previene el cáncer, la anemia y controla el nivel de colesterol.



Kaki o caqui

Su gran aportación a nuestra salud es que poseen muchas vitaminas (beta caroteno, provitamina A, vitamina C, vitamina B1 y B2), y minerales (como el potasio), además retiene el colesterol que está en el tracto digestivo.



Granada

El zumo de granada contiene nutrientes que ejercen un efecto beneficioso sobre el corazón, previene el cáncer y ayuda a la longevidad. La granada tomada en extracto puede proteger la piel contra los efectos dañinos de la luz ultravioleta, los rayos UVA y UVB; además es capaz de promover la regeneración de la dermis y de la epidermis.



Kiwi

Es rico en antioxidantes y vitamina C. Reduce el estrés y los nervios, disminuye el estreñimiento, sirve para adelgazar y eliminar la retención de líquidos, mejora la circulación de la sangre y los huesos.



Moras

Las moras son deliciosos frutos de arbustos, de aspecto pequeño y carnoso. Aporta significativos niveles de hierro, un compuesto esencial para la producción de hemoglobina en la sangre. Estimulan la digestión, reducen el riesgo de padecer accidentes cardiovasculares, fortalecen el sistema inmunológico y protegen la visión.



Acelga

Es una de las verduras de hoja verde más consumidas en el mundo y funcionan para combatir el estrés. También resulta ser un vegetal muy rico en vitamina A y en minerales tan beneficiosos como: el magnesio, el potasio, el hierro o el yodo.



Berenjena

Tiene múltiples propiedades curativas y también contiene algunos fitonutrientes que contribuyen activamente a frenar los efectos de los radicales libres sobre nuestro organismo.



Apio

Es una verdura que tiene propiedades muy saludables para nuestros riñones y que ayuda a protegerlos y sanarlos. Además, su consumo y su bajo contenido en calorías contribuye a mantener un peso ideal.



Chícharos

Es una legumbre con unos aportes nutricionales de lo más interesantes, ya que tiene un elevado contenido en vitaminas del tipo A y C y una gran aporte de minerales, sobre todo de potasio, fósforo y hierro.



Tomate

Este alimento contiene licopeno, un potente antioxidante que contribuye a proteger nuestro corazón y arterias.



Gracias a que estas frutas y verduras son de temporada, el costo es menor, además son muy nutritivas y tienen mejor calidad, son más frescas y tienen más color.